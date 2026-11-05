Taşköprü'de araç alevlere teslim oldu, otomobil kullanılamaz hale geldi

Taşköprü'de otomobil yangını söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

olay yeri ve müdahale:

Yangın, Taşköprü ilçesi Gizlice Mahallesi Delibey Sokak üzerinde gerçekleşti. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İhbarı takiben müdahale eden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu araçta ciddi maddi zarar oluştu; otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise şu aşamada henüz belirlenemedi, yetkililerin konuya ilişkin çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE ARAÇTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.