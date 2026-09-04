Kaza bölgesindeki aramada TCG Akın batan geminin yerini saptadı

Kaza bölgesindeki çalışmalar:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaza bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerine dair bilgilendirme yaptı. Bakanlık açıklamasında, İlk günden itibaren bölgedeki çalışmaları sürdüren Deniz Kuvvetleri unsurlarından TCG Akın isimli kurtarma ve yedekleme gemisinin operasyonel görevde olduğu vurgulandı.

TCG Akın'ın tespiti:

MSB açıklamasına göre, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi yürüttüğü sonar ve arama çalışmaları sonucunda batan geminin yerini tespit etti. Yapılan tespit, arama-kurtarma ile inceleme safhalarının ilerlemesi açısından önem taşıyor.

İlerleyen süreç:

Bakanlık bildirisi, bölgedeki ekiplerin çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü belirtiyor. MSB, tespit edilen alanda yapılacak kurtarma, çekme ve teknik inceleme operasyonlarının koordineli şekilde planlanacağını ve ek açıklamaların ilerleyen saatlerde paylaşılacağını bildirdi.

MSB: "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti"