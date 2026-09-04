Öğrencilere sektörden eğitim: Arkas ile sürdürülebilir lojistik dersi BAU’da

İş birliği ve dersin kapsamı:

Uluslararası taşımacılık ve lojistik alanının köklü oyuncularından Arkas Holding ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) arasında CO-OP markalı ders programı kapsamında bir iş birliği kuruldu. Bu iş birliğiyle 2026-2027 güz döneminde "Arkas ile Sürdürülebilir Lojistik ve Değer Zinciri Yönetimi" dersi BAU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile Lojistik Yönetimi bölümlerinde açılacak.

Ders, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez liderliğinde yürütülecek ve öğrencilerin sektörün uygulamalarını doğrudan firma profesyonellerinden öğrenmelerini sağlayacak. Denizcilik, lojistik ve liman işletmeciliği başta olmak üzere Arkas’ın küresel faaliyet alanlarına dayanan vaka ve örneklerle ders programı zenginleştirilecek.

Öğrenciler için kazanımlar:

Dönem boyunca öğrenciler uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında temel kavramlar, terminoloji ve iş akışları hakkında uygulamalı bilgi edinecek. Eğitim programı; karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu, intermodal taşımacılık ve depolama sistemleri arasındaki operasyonel farklılıkları karşılaştırmalı olarak ele alacak.

Ayrıca ders kapsamında lojistik operasyonlarında sürdürülebilirlik uygulamaları ve dijitalleşmenin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri değerlendirilecek; öğrenciler saha odaklı örneklerle alınan kararların pratik yansımalarını görme imkânı bulacak.

Sektör ve akademi buluşması:

Prof. Dr. Ahu Ergen, bu tür iş birliklerinin önemine dikkat çekerek küresel ticaretin geleceğinin sürdürülebilirlik, teknoloji ve entegre değer zincirlerini yönetebilen yetkinlikler üzerine şekillendiğini belirtti. Ergen, Arkas Lojistik’in deneyimi ve uluslararası gücünün akademik eğitimle buluşmasının öğrencileri tedarik zinciri yönetimi ekosistemine daha donanımlı hazırlayacağını vurguladı.

Diane Arcas Göçmez ise lojistiğin çok paydaşlı ve dinamik bir ekosistem olduğunu; jeopolitik gelişmeler, iklim koşulları ve pandemi gibi faktörlerin lojistiğin kritik rolünü ortaya koyduğunu söyledi. Göçmez, ders kapsamında Arkas’ın farklı iş alanlarındaki yatırımlarını somut örneklerle öğrencilere aktaracaklarını, gençlerin sektörde başarılı olabilmesi için yabancı dil, ekonomik ve jeopolitik farkındalık, dijital dönüşüm bilgisi ve güçlü iletişim ağlarının önemine değindi.

Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP eğitim modelinin markalı ders uygulaması, akademik teoriyi sektörel bilgi ve pratiğe bağlayarak öğrencilere bir dönem boyunca doğrudan firma profesyonellerinden öğrenme fırsatı sunuyor. Bu yeni ders, hem öğrencilerin kariyer hazırlığını güçlendirmeyi hem de üniversite ile iş dünyası arasındaki köprüyü sağlamlaştırmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ KURULUŞLARINDAN ARKAS HOLDİNG İLE BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (BAU) ARASINDA CO-OP MARKALI DERS PROGRAMI KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ YAPILDI.