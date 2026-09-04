Samsun'da yaya yolunda çarpılan iki kuşak: kaza anı güvenlik kamerasında

kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Ayşe Ç. (70) ile torunu Ç.A.Ş. (6)'nin, cadde üzerinden gelen bir otomobilin çarpması sonucu yere savruldukları görülüyor. Görüntülerde çarpmanın şiddeti ve iki kişinin aniden yere düşmesi net biçimde kaydedildi.

Kaza anında sürücünün aracından inip yaralılara baktığı, kısa süre sonra tekrar aracına binerek olay yerinden ayrıldığı kameraya yansıdı. İlerleyen dakikalarda otomobil sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

olayın meydana geldiği yer ve yaralanma durumu:

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre yaşlı kadın ile torunu çarpmanın etkisiyle yaralandı ve yere savruldular. Haber kaynakları yaralananların tedavi altına alındığını bildirirken, kazanın ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Görüntüler, yaya geçişlerinde dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi ve ifadesine başvurulan sürücüye ilişkin işlemler devam ediyor.

Samsun'da yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarptığı anlar kamerada