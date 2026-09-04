Dolar 48,4387 +0,05%
Euro 56,1835 -0,21%
Bist 13.936,72 +0,03%
Altın Gram 6.935,30 -1,91%
EUR/USD 1,1602 -0,24%
Brent Petrol 94,39 -1,18%
--°

Samsun'da yaya yolunda çarpılan iki kuşak: kaza anı güvenlik kamerasında

İlkadım'da yaya yolundan karşıya geçen 70 yaşındaki Ayşe Ç. ile 6 yaşındaki torunu Ç.A.Ş.'ye otomobil çarptı; kaza anları güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da yaya yolunda çarpılan iki kuşak: kaza anı güvenlik kamerasında

kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Ayşe Ç. (70) ile torunu Ç.A.Ş. (6)'nin, cadde üzerinden gelen bir otomobilin çarpması sonucu yere savruldukları görülüyor. Görüntülerde çarpmanın şiddeti ve iki kişinin aniden yere düşmesi net biçimde kaydedildi.

Kaza anında sürücünün aracından inip yaralılara baktığı, kısa süre sonra tekrar aracına binerek olay yerinden ayrıldığı kameraya yansıdı. İlerleyen dakikalarda otomobil sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

olayın meydana geldiği yer ve yaralanma durumu:

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre yaşlı kadın ile torunu çarpmanın etkisiyle yaralandı ve yere savruldular. Haber kaynakları yaralananların tedavi altına alındığını bildirirken, kazanın ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Görüntüler, yaya geçişlerinde dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi ve ifadesine başvurulan sürücüye ilişkin işlemler devam ediyor.

Samsun&#039;da yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Samsun'da yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İlkadım'da 51 litre etil alkolle yakalanan şüpheli hakkında işlem
images

Beyşehir'de saman balyalarının tutuşması mahallede endişe yarattı
images

Güvenlik amiri son anda müdahale etti: Samsun adliyesinde intihar girişimi önlen...
images

Akyazı'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: fındık yolculuğu yaralanmayla sonu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soruşturma kapsamında adliyeye gelen eski ABB başkanı Gökçek

Bölge hayvancılığını güçlendirme planı: laboratuvar önceliği

Yıkım kararı alındı: Buldan Alacaoğlu Ortaokulu yeni döneme Ahmet Tuncay YBO'da başlayacak

İlkadım'da 51 litre etil alkolle yakalanan şüpheli hakkında işlem

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı