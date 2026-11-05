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Ataşehir'de sokakta rastgele ateş: bir kişi yaralandı, zanlı silahla yakalandı

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Sokak'ta iddiaya göre rastgele ateş açıldı; 54 yaşındaki Metin C. yaralandı, şüpheli Ahmet C. olayda kullandığı silahla yakalandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:58

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 21:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ataşehir'de sokakta rastgele ateş: bir kişi yaralandı, zanlı silahla yakalandı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 19.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet C. (28) henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında rastgele ateş açtı.

Bu sırada sokaktan geçen Metin C. (54) isabet alan kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma ve bulgular:

Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelinin ateşlediği kurşunlardan birinin sokaktaki bir gecekondunun camına isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek zanlıyı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kolluk kuvvetleri, olayın gelişimi ve silahın temini konularında inceleme sürdürüyor. Bölge güvenliği ve benzeri olayların önlenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

ATAŞEHİR&#039;DE BİR ŞAHIS HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE SOKAK ORTASINDA ÇEVREYE ATEŞ AÇTI. BU ESNADA...

ATAŞEHİR'DE BİR ŞAHIS HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE SOKAK ORTASINDA ÇEVREYE ATEŞ AÇTI. BU ESNADA SOKAKTAN GEÇEN 54 YAŞINDAKİ BİR VATANDAŞ YARALANIRKEN, ŞÜPHELİ OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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