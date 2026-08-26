Jandarmanın drone desteğiyle 50 koyun bulundu

olayın gelişimi:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Eymir Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Fehmi Özdemir'e ait ağıldan sürü halinde çıkan 50 küçükbaş hayvan kayboldu. Olay, sabah saat 06.00 civarında fark edildi; ağıdın kapısının açık bırakıldığı bildirildi.

Özdemir ve mahalle sakinleri önce meralarda arama yaptı ancak sürüye ulaşılamayınca durum İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.

dron destekli arama ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, havadan tarama için drone kullanarak arama başlattı. Yaklaşık 3 saat süren dron taraması sonucunda, kayıp sürünün mahalleden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir noktada toplandığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle sürü yeniden ağıla getirildi ve kayıp hayvanların bulunmasıyla sürü sahibinin endişesi yerini sevince bıraktı.

sürü sahibinin açıklaması:

Sürü sahibi Fehmi Özdemir, jandarma ekiplerine teşekkür ederek yaşadıklarını aktardı. Özdemir, “Koyunlarım sabah saatlerinde ağıldan çıkarak kayboldu. Arkadaşlarım ve köylülerimizle aradık, bulamadık. Jandarmaya haber verip yardım istedik. Jandarma drone kaldırarak hayvanlarımı buldu. Çok teşekkür ederim” dedi.

FİRAR EDEN 50 KOYUN JANDARMANIN DRONU İLE BULUNDU