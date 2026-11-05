Ateşkes sonrası Beyaz Saray'da barış umudu için buluşma

Ateşkes sonrası Beyaz Saray'da yetkililer bir araya geldi

First Lady Melania Trump, Ukrayna'nın Oleshky kentinde sağlanan geçici ateşkesin ardından Beyaz Saray'da Rus ve Ukraynalı yetkilileri kabul etti. Toplantıya, Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel temsilcisi Kirill Dmitriev de katıldı.

Trump'ın arabuluculuk rolü ve açıklamaları:

Etkinlikte konuşan Melania Trump, Oleshky'deki ateşkesin 'daha kapsamlı bir barışa' ilham vermesini umduğunu söyledi ve 'Şimdi Oleshky'de gösterdiğimiz cesareti, masum insanların acı çekmesine yönelik ortak endişe doğrultusunda daha fazla ortak zemin bulmak için kullanmalıyız' ifadesini kullandı. Trump, ateşkes yürürlüğe girmeden önce Vladimir Zelenskiy ve Vladimir Putin'e özel mektuplar yazdığını ve tarafların iş birliği olmadan sürecin mümkün olmayacağını vurguladı.

First Lady, ateşkes sürecinde oynadığı role ilişkin olarak, Rusya ve Ukrayna'nın kendisinin tek arabulucu olarak görev yapması konusunda anlaştığını belirtti. Trump, planlamanın her aşamasında yer aldığını; mayın döşeme planlarını ve hava görüntülerini incelediğini, yolları değerlendirdiğini ve tahliye güzergahları, hastanelere erişim ile ambulans ve tıbbi kaynaklar konularını görüştüğünü ifade etti.

Tarafların tepkileri ve teşekkürler:

Kirill Dmitriev, toplantıda Putin’in teşekkürlerini ileterek Trump’a Moskova ile Kiev arasındaki ateşkesin sağlanmasında oynadığı 'seçkin insani yardım rolü' için teşekkür ettiğini aktardı. Dmitriev ayrıca Putin’in First Lady Melania Trump’a da özel teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

David Arakhamia ise Oleshky’deki ateşkesin sağlanacağına halkın yalnızca yüzde 5’inin inandığını, ancak anlaşma sonrası bu ihtimalin genişlediğini belirtti ve Melania Trump’a katkıları nedeniyle teşekkür etti; Arakhamia, Trump için 'olağanüstü bir iş çıkardı' dedi. Etkinlikte ayrıca Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets de ateşkes sürecindeki çalışmaları nedeniyle Melania Trump’a bir ödül takdim etti.

Oleshky'de insani durum ve ateşkesin etkileri:

Rusya'nın devam eden operasyonları sırasında Herson bölgesindeki Oleshky kentinde insani kriz ağırlaşmış; kent sakinleri ciddi gıda, su ve elektrik sıkıntısıyla karşılaşmıştı. Tahliye güzergahlarının tehlikeli hale gelmesi ve koşulların kötüleşmesi üzerine uluslararası girişimler, kente insani yardım ulaştırılması ve sivillerin tahliyesi üzerine yoğunlaşmıştı.

27 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yürürlüğe giren anlaşma kapsamında çatışmalara 6 gün ara verildi; bu süre içinde yolların mayınlardan temizlenmesine imkan sağlandı ve gıda, ilaç ile temiz su başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri kente ulaştırıldı. Anlaşma ayrıca uzun süredir kentte mahsur kalan sivillere bölgeden ayrılma olanağı sundu.

Toplantı, ateşkesin sağlanmasının ardından taraflar arasında iletişimin güçlendirilmesi ve insani erişimin korunmasına yönelik adımların değerlendirilmesine zemin hazırladı. Melania Trump’ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşme, Oleshky örneğinin bölgesel barış çabalarına emsal oluşturup oluşturmayacağının izleneceği bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump, Ukrayna’nın Oleshky kentinde Rusya-Ukrayna arasında sağlanan geçici ateşkes sonrasında Beyaz Saray’da Rus ve Ukraynalı yetkilileri ağırladı. Etkinliğe Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev de katıldı.