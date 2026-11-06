Kepez'de esnafa ruhsat kolaylığı: ferdi iskan şartı kaldırıldı

Kepez meclisi ferdi iskan şartını kaldırdı:

Kepez Belediye Meclisi, İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken aranan ferdi iskan belgesi zorunluluğunu kaldırma kararı aldı. Karar, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi ve bununla birlikte ruhsat işlemlerinde genel iskan belgesi ile işlem yapılmasının önü açıldı.

toplantı süreci ve kararın alınışı:

Karar, Kepez Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşiminde görüşüldü. Toplantı, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplam 5 gündem maddesinin ele alındığı oturumda, işyeri ruhsatlarına ilişkin İmar Komisyonu Raporu ön plana çıktı ve ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

esnaf için pratik etkileri ve belediye açıklaması:

Alınan karar, yıllardır ruhsat başvurularında ruhsat alamıyoruz gerekçesiyle karşılaşan esnaf için önemli bir kolaylık olarak değerlendiriliyor. Başkan Mesut Kocagöz, kararın Kepez esnafındaki mağduriyeti sona erdireceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Bu Kepez için çok değerli bir konu. Buradan esnaflarımıza duyurulur. Onlara müjdemiz olsun. Artık ‘ruhsat alamıyoruz’ olayı sona ermiştir. Kepez’e hayırlı olsun'

Meclis kararıyla birlikte, işyeri açma ve çalışma ruhsatı süreçlerinde uygulamada kolaylaşma bekleniyor; kararın esnafın başvuru süreçlerine olumlu yansıması amaçlanıyor.

KEPEZ BELEDİYE MECLİSİ’NDE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLEN KARARLA, İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALIRKEN FERDİ İSKAN BELGESİ ŞARTI KALDIRILARAK GENEL İSKAN BELGESİYLE RUHSAT DÜZENLENMESİNİN ÖNÜ AÇILDI. BAŞKAN MESUT KOCAGÖZ, YILLARDIR ESNAFIN YAŞADIĞI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI MAĞDURİYETİNİN SONA ERDİĞİNİ MÜJDELEDİ.