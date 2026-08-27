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Konya'da kırtasiye hareketliliği artarken velilere sahte ürün uyarısı

2026-2027 eğitim yılı öncesi Konya'da kırtasiye alışverişi yoğunlaştı; satıcılar ve veliler ürünlerin ambalaj, üretici ve TSE bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:17

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Konya'da kırtasiye hareketliliği artarken velilere sahte ürün uyarısı

Okul öncesi kırtasiye yoğunluğu Konya sokaklarına taşındı

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Konya’da öğrenciler ve veliler kırtasiye mağazalarını doldurmaya başladı. Çanta, defter, kalem ve boya başta olmak üzere temel ihtiyaçlarda hareketlilik sürerken, satıcılar ile veliler özellikle çocukların doğrudan temas ettiği ürünlerde kalite ve güvenlik uyarılarını ön plana çıkarıyor.

Kırtasiye talepleri ve bütçe beklentileri:

Mağaza yetkilileri sezonluk talebin arttığını, tüketicilerin aradığı marka ve ürünleri bulabilmesi için raf düzeninde çeşitliliğe önem verdiklerini belirtiyor. Mağaza yetkilisi Tolga Güngör alışveriş maliyetlerine ilişkin hesaplarını şöyle aktardı: ilkokul ve ortaokul öğrencileri için bir çocuğun kırtasiye giderinin 2 bin ile 3 bin lira arasında, lise grubunda ise ihtiyaçların artması nedeniyle yaklaşık 3 bin ile 4 bin lira olabileceğini öngördüklerini söyledi. Güngör, her gelir grubuna hitap edecek paketler hazırladıklarını ve müşterinin aradığı markayı bulmasının önemine dikkat çekti.

Ürün güvenliği ve TSE uyarısı:

Uzmanlar ve satıcılar, özellikle kalem, boya ve oyun hamuru gibi çocuk tarafından doğrudan kullanılan ürünlerde TSE belgeleri, üretici bilgileri ve ambalaj üzerindeki güvenlik işaretlerinin kontrol edilmesini öneriyor. Güngör, tüketicilere merdiven altı üretimlere karşı uyanık olmalarını, ürünün arkasındaki üretici bilgisi ve uygunluk işaretlerinin incelenmesini tavsiye etti ve yalnızca fiyata bakarak karar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Alışverişe gelen veliler de tercihlerini açıklıyor. Hüseyin Akbaş, oyun hamuru gibi ürünlerde gıda boyası ve sağlığa zararlı maddelerin bulunmamasına dikkat ettiğini söyleyerek ekonomik koşullara rağmen güvenli ve kaliteli ürün arayışında olduklarını belirtti. Özlem Özkan ise yerli ürün tercih ettiğini, geçen yılla fiyatlar arasında ciddi fark görmediğini ve kaliteye önem verdiğini aktardı. Ali İhsan Dişli de ürünlerin çocuk kullanımına uygunluğunu ve TSE standartlarına uygunluğunu araştırdıklarını, bu nedenle alışverişte içlerinin rahat olduğunu ifade etti.

Kırtasiyeciler, müşterilere ürün ambalajını, üretici bilgisini ve güvenlik işaretlerini kontrol etmelerini, piyasa değerinin çok altında satılan markalı ürünlerle ilgili şüphe duyulması gerektiğini hatırlatıyor. Velilere yönelik uyarı, çocuk sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olması yönünde yoğunlaşıyor.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA KONYA’DA ÖĞRENCİLER VE VELİLER...

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA KONYA’DA ÖĞRENCİLER VE VELİLER KIRTASİYE ALIŞVERİŞİ İÇİN MAĞAZALARIN YOLUNU TUTMAYA BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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