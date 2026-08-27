Evde bakımla hayat kolaylaşıyor: Denizli'de binlerce vatandaşa ulaşan hizmet

Evde bakım hizmetinin kapsamı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen çok yönlü hizmetler sunuyor. Kurum, evde sağlık, kişisel bakım, ev temizliği ve hasta nakil işlemlerini koordineli biçimde yerine getirerek ailelerin yükünü hafifletiyor. Hizmetlerin ücretsiz veya uygun maliyetli sağlanması, ihtiyaç sahiplerinin erişimini artırıyor.

Etki ve erişim:

Merkez, bugüne kadar on binlerce vatandaşın yaşamına doğrudan dokunmuş durumda. Özellikle hareket kısıtlılığı olan kişiler için sağlanan ekipman desteği ve ücretsiz hasta yatağı temini önem arz ediyor. Hizmetlerin devrede olması, hem bakım veren ailelerin hem de bakım alan bireylerin yaşam kalitesinde görünür iyileşme sağlıyor.

Başkanın mesajı ve saha çalışmaları:

Sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Bu şehirde kimse yalnız değil, kimse çaresiz değil. Büyüklerimizin, engelli vatandaşlarımızın en zor anlarında Büyükşehir ailesi olarak her zaman yanlarında olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Sahada ise Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu haneleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ediyor ve ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.

Evde bakım ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurular için 0 (258) 377 20 12 numaralı telefonu arayarak merkeze ulaşabiliyor. Bir telefon uzağındaki bu hizmet ağı, Denizli'de sosyal belediyecilik anlayışının somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EVDE BAKIM VE SAĞLIK KOORDİNASYON MERKEZİ, YAŞLI, ENGELLİ VE YATAĞA BAĞIMLI VATANDAŞLARIN DERTLERİNE DERMAN OLMAYI SÜRDÜRÜYOR. SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLEMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ BELİRTEN BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, "BU ŞEHİRDE KİMSE YALNIZ DEĞİL" DEDİ.