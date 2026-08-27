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Esnafın asılı uansı: yakutiye'de ters yön paniğine kendi çözümünü astılar

Erzurum Yakutiye'de ters yönden gelen araçların verdiği hasarın ardından, navigasyon karışıklığı nedeniyle esnaf lamba direğine 'Ters yön' pankartı astı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:14

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esnafın asılı uansı: yakutiye'de ters yön paniğine kendi çözümünü astılar

Muratpaşa Mahallesi'nde üç kollu yolun oluşturduğu trafik sorunu

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Yeni Kapı Caddesi'ne giden üç kollu yolda, bazı sürücülerin yola ters yönden giriş yapması bölgedeki trafiği ve park halindeki araçları tehdit ediyor. Mevcut ters yön ve tek yön levhalarına rağmen sürücülerin uyarıları fark etmediği, özellikle şehir dışından gelen ve yabancı plakalı araçların navigasyon yönlendirmesi nedeniyle yanlış yöne girdikleri belirtiliyor.

Esnafın pratik müdahalesi:

Bölgede mağdur olan esnaf, tekrar eden hasarları önlemek amacıyla kendi imkanlarıyla hazırladıkları 'Ters yön' yazılı pankartı bir lamba direğine astı. Esnaf, bu tür yerel uyarıların sürücülerin dikkatini çekmesi umuduyla hareket ettiğini söylüyor; ancak uygulamanın sorunu tamamen çözemediği de açık.

Hasar, risk ve yetki beklentisi:

Erzincan Kapı esnafından Ferit Aydın, pankartın etkisinin sınırlı kaldığını vurgulayarak, bölgede daha fazla önlem alınmasını talep etti. Aydın, yaşanan kazalar sonucu araçlarına 15-20 bin lira civarında hasar verildiğini belirtti ve trafikte geri geri çıkma çabalarının ayrıca tehlike yarattığını söyledi. Aydın, günde 10-15 aracın rahatça geçtiğini, navigasyon kaynaklı yanlış yönlendirmelerin sıkça görüldüğünü ifade etti.

Bölge sakinleri ve esnaf, kalıcı çözüm için ilgili birimlerin ek işaretleme, fiziki engel veya navigasyon firmalarıyla koordinasyon gibi tedbirler almasını bekliyor. Şu aşamada esnafın asılı uyarısı hem yerel bir bilinç oluşturma çabası hem de kent içi trafiğin küçük ama tekrarlayan zararlarına karşı pratik bir müdahale olarak öne çıkıyor.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE TERS YÖNDEN GELEN ARAÇLARDAN DOLAYI ZOR GÜNLER YAŞAYAN ESNAF, ÇÖZÜMÜ...

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE TERS YÖNDEN GELEN ARAÇLARDAN DOLAYI ZOR GÜNLER YAŞAYAN ESNAF, ÇÖZÜMÜ KENDİ İMKANLARIYLA HAZIRLADIĞI "TERS YÖN" TABELASINI ASMAKTA BULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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