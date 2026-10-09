Atıl sosyal tesis eğitim yuvasına dönüştü, kadınlar terzilik öğreniyor

Güzelyurt'ta atıl tesisten kurs merkezine:

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde, Şekerci Hüseyin Dede Camii avlusunda bulunan ve yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan sosyal tesis, mahalle muhtarı Aynur Tavanın girişimiyle eğitim amaçlı kullanılmaya başlandı. Yunusemre İlçe Müftülüğü'nün onayıyla ve Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan dikiş nakış kursları, tesisin uzun süren atıl durumuna son verdi.

Geçen yaz boyunca düzenlenen kurslarda iki eğitmenin görev aldığı farklı gruplarda toplam 150 kadın eğitim aldı. Kurslar yaz dönemi boyunca devam ederek mahallede somut bir kazanım oluşturdu.

Kursların kadınlara etkisi:

Kurslara katılan kadınlar, temel dikiş ve nakış becerilerinin yanında terziliğe dair uygulamalı eğitimler de alıyor. Eğitimi tamamlayan bazı kursiyerler kalfalık ve ustalık sınavlarına girme hazırlığı yaparken, bir kursiyer kendi terzi dükkânını açmak için adımlar atıyor. Bu gelişmeler, kursların sadece mesleki bilgi değil aynı zamanda ekonomik fırsat da sunduğunu gösteriyor.

Mahalle Muhtarı Aynur Tava, kursların kadınların özgüven kazanmalarında ve sosyal hayata daha aktif katılmalarında belirleyici rol oynadığını vurguladı. Kursiyerlerin birbirlerine destek olup dayanışma ağı oluşturdukları, ailelerin de kadınlara katılım konusunda destek verdiği bildirildi.

Yeni dönem ve katılım:

Yeni eğitim döneminde kurslara yoğun ilgi sürüyor. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi tarafından görevlendirilen iki eğitmen eşliğinde sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki grup oluşturuldu. Her grupta 20 kursiyer bulunuyor; böylece toplam 40 kadın her gün dikiş, nakış ve terzilik eğitimi alıyor.

Muhtar Tava, yeni katılanların uzun süredir bu eğitimi beklediklerini ve kurslara büyük bir heyecanla başladıklarını belirtti. Düzenli devam eden eğitimlerin, kursiyerlerin hem mesleki yeterliliklerini artırdığı hem de mahalle ilişkilerini güçlendirdiği ifade edildi.

Altyapı ve kurum desteği:

Tesisin yeniden işlev kazanmasında İl Müftülüğü, Yunusemre İlçe Müftülüğü, Kaymakamlık, Yunusemre Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi arasında yürütülen görüşmeler belirleyici oldu. Kurslar için gerekli öğretmen desteği sağlandı ve eğitimler ücretsiz olarak veriliyor.

Dikiş makineleri ve overlok makineleri ise hayırseverlerin katkılarıyla temin edildi. Tesis artık Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim verilen bir sınıf olarak kullanılıyor; Muhtar Tava, kursların hayata geçirilmesine katkı sunan kurumlar ve hayırseverlere mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

Atıl bir tesisten doğrudan gelir ve dayanışma sağlayan bir eğitim merkezine dönüşen uygulama, Güzelyurt Mahallesi'nde kadınların hem mesleki hem sosyal alanlarda güçlenmesine örnek oluşturuyor.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE YAKLAŞIK 10 YILDIR KULLANILMAYAN SOSYAL TESİS, DİKİŞ NAKIŞ KURSLARIYLA EĞİTİM YUVASINA DÖNÜŞTÜ. GÜZELYURT MAHALLESİ’NDE GEÇEN YIL BAŞLATILAN KURSLARDA 150 KADIN EĞİTİM ALIRKEN, YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE DE 40 KADIN KURSİYER TERZİLİK ÖĞRENMEYE BAŞLADI. KURSLAR SAYESİNDE KADINLAR HEM MESLEK SAHİBİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR HEM DE SOSYALLEŞEREK YENİ BİR ÇEVRE EDİNİYOR.