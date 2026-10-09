Malatya TSO'da birlik vurgusu: Sadıkoğlu yönetimi iş başında

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni dönem

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda 1 Ekim 2026'da gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından, 9 Ekim 2026'da yönetim kurulu ve meclis divanı seçimleri tamamlandı. MTSO hizmet binasında, Battalgazi İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan oylamaya 91 meclis üyesi eksiksiz katıldı. Seçimlerde Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun listesi oyların çoğunluğunu alarak yeni dönem yönetimini oluşturdu.

yönetim kurulu:

Seçim sonucuna göre Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni dönem yönetim kurulu Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başkanlığında şekillendi. Yönetim kurulunda yer alan isimler sırasıyla Şemseddin Tüdün, Osman Yıldırım, Mahmuthan Kasap, Mikail İkiz, Mehmet Güngör, Ömer Dinç, Bünyamin Yılmaz, Yaşar Bayındır, Seyrani Uğurlu ve Mehmet Meşe olarak bildirildi.

meclis divanı:

Gerçekleştirilen meclis divanı seçimlerinde Hakan Er Meclis Başkanlığına seçildi. Meclis Başkan Yardımcılıklarına Mehmet Tüm ve Hacı Mehmet Akgül seçilirken, Süleyman Pektaş ve Ömer Faruk Şener meclis divan üyesi oldu. Bu tercihlerle meclis iç organizasyonu da yeni döneme hazır hale getirilmiş oldu.

başkanın değerlendirmesi:

Seçim sonuçlarını değerlendiren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, üyelerin kendilerine duyduğu güvenin büyük bir sorumluluk yüklediğini vurguladı ve sürecin tamamlanmasının ardından teşekkürlerini iletti: "1 Ekim’de gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından bugün de yönetim kurulumuzu ve meclis divanımızı belirleyerek seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle demokratik iradelerini sandığa yansıtan tüm üyelerimize ve bugün seçimlere eksiksiz katılım sağlayan 91 meclis üyemize teşekkür ediyorum."

Sadıkoğlu, seçimin geride kaldığını belirterek hizmet dönemine odaklanacaklarını söyledi: "Seçimler demokrasinin en önemli unsurlarından biridir. Üyelerimiz sandıkta iradesini ortaya koymuş, meclisimiz de yeni dönem yönetimini belirlemiştir. Artık seçimlerin değil, Malatya’mızın ve üyelerimizin geleceğinin konuşulması gereken bir dönemdeyiz. Bizim anlayışımızda seçimler biter, hizmet sorumluluğu devam eder. Bugünden itibaren hiçbir ayrım gözetmeden, bize oy veren ya da vermeyen tüm üyelerimizin başkanı ve temsilcisi olmaya devam edeceğiz."

Başkan Sadıkoğlu, MTSO'nun 13 bin üyemizin ortak çatısı olduğuna dikkat çekerek kurum içi dayanışma ve ortak hedefler vurgusunu tekrarladı ve önceliklerinin şehrin menfaatleri ve üyelerin sorunları olacağını ifade etti.

SADIKOĞLU İLE YENİ DÖNEM BAŞLADI