Hisarcıklıoğlu: farklılıkları ortak akılla buluşturacak bir ASO vurgusu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oyunu kullandı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası (ASO) 18. Dönem organ seçimlerinin ikinci aşaması için sandığa giderek oyunu kullandı. Seçimin tüm Ankara halkına hayırlı olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu, sürecin ardından yaptığı açıklamada ASO'nun kente sağladığı katkılara dikkat çekti.

Seçim süreci ve sonuç:

ASO 18. Dönem organ seçimlerinin ikinci aşaması, ilk aşama sonuçlarının kesinleşmesinin ardından gerçekleştirildi. Tek aday olarak giren süreçte ASO Başkanı Seyit Ardıç'ı tebrik eden Hisarcıklıoğlu, Ardıç'ın bilgi ve tecrübesinden yararlandığını belirtti ve odanın projelerinde yürütülen temsil görevlerine dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu'nun mesajı:

Hisarcıklıoğlu, ASO meclisinin ayakta kalmasının en önemli nedenlerinden birinin farklı düşüncelere sahip üyelerin birlikte hareket etmesi olduğunu vurguladı. Katılımcılara hitaben, Bu kürsüleri hep beraber kullanacağız ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, farklılıkların ortak akılla birleşmesinin önemine değindi ve aksi takdirde dışlamanın kaybettireceğini söyledi.

Toplantılarda düşüncelerin açıkça paylaşılmasını isteyen Hisarcıklıoğlu, meclis ile meslek komitelerindeki katkıların 2030 vizyonuna sağlayacağı etkinin altını çizdi. Konuşmasında birlik ve beraberlik temasını işleyen başkan, Ham birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır sözüne atıfta bulunarak Ankaralılara teşekkür etti ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, ASO 18. DÖNEM ORGAN SEÇİMLERİ İÇİN OYUNU KULLANDI VE SEÇİMİN TÜM ANKARA HALKINA HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.