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Atletico Madrid, Jonathan David'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Atletico Madrid, Juventus'tan Jonathan David'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu sağlık kontrolü sonrası Metropolitano'da sözleşme imzaladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Atletico Madrid, Jonathan David'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Atletico Madrid, Jonathan David'i kiralık olarak kadrosuna kattı

İspanyol ekip Atletico Madrid, Juventus ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Kanadalı forvet Jonathan David'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

transferin detayları:

Fransa'nın Lille takımında gösterdiği performansla öne çıkan David, 2025 yazında Juventus'a imza atmıştı. Geçen sezonda siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 46 maçta görev alan oyuncu, bu müsabakalarda 8 gol kaydetti.

sağlık kontrolü ve imza süreci:

26 yaşındaki futbolcu, Madrid'e geldikten sonra kulübün belirlediği sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerin ardından Metropolitano'da bulunan kulüp ofisine geçen David, resmi sözleşmeyi imzaladı ve 2026-2027 sezonunda kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

ulusal takım performansı:

Jonathan David, 2026 FIFA Dünya Kupasında da Kanada Milli Takımı formasıyla mücadele etmişti. Kulüpler arasındaki kiralık anlaşma, oyuncunun hem İspanya liginde hem de uluslararası arenada kazandığı deneyimi yeni kulübünde göstermesi fırsatını sağlayacak.

İSPANYOL EKİBİ ATLETİCO MADRİD, JUVENTUS FORMASI GİYEN JONATHAN DAVİD&#039;İ KİRALIK OLARAK KADROSUNA...

İSPANYOL EKİBİ ATLETİCO MADRİD, JUVENTUS FORMASI GİYEN JONATHAN DAVİD'İ KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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