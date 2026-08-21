Atölyeden sahaya: Elazığ'da makine ikmal ekiplerinin yaz maratonu

Atölyelerde kesintisiz bakım çalışması

Elazığ İl Özel İdaresi sahadaki yoğun yaz çalışmasını sürdürebilmek için atölye faaliyetlerine hız verdi. Makina İkmal Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, iş makineleri ve hizmet araçlarının bakım, onarım ve arızaya müdahale süreçlerini titizlikle yürütüyor. Amaç, yol yapımı ve asfalt çalışmalarını gerçekleştiren sahadaki birimlerin hizmet üretimini kesintiye uğratmamak.

Atölyede yürütülen işler:

Atölyelerde kamyonlardan greyderlere, iş makinelerinden çeşitli hizmet araçlarına kadar geniş bir filo üzerinde periyodik bakım, arıza tespiti ve onarım çalışmaları yapılıyor. Arızalanan araçlara hızlı müdahale edilerek gerekli parçalar değiştirilip test süreçleri tamamlanıyor. Bu sayede araçlar kısa sürede tekrar sahaya gönderiliyor ve çalışmaların akışı korunuyor.

Sahadaki ekiplerin arkasındaki teknik güç:

Sahada görev yapan ekiplerin aralıksız çalışabilmesi için atölye personelinin performansı hayati öneme sahip. Makina İkmal Müdürlüğü personeli; bakım planlaması, malzeme temini, yedek parça yönetimi ve acil onarım koordinasyonunu sağlayarak filonun her an göreve hazır tutulmasını sağlıyor. Bu düzenli bakım ve müdahale mekanizması, kırsal bölgelerdeki yol ve asfalt yatırımlarının verimli yürütülmesine doğrudan katkı veriyor.

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, yaz çalışma sezonunda sahadaki faaliyetlerin sürekliliğini temin etmek için atölyelerdeki mesailerini yoğun şekilde sürdürüyor ve teknik desteğin önemine vurgu yapıyor.

ELAZIĞ’DA MAKİNA İKMAL ATÖLYELERİNDE YOĞUN YAZ MESAİSİ