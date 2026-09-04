ATSO'dan Kommagene vurgusu: 2027 yılı teklif edildi, Kültür Yolu'na katılım istendi

ATSO bakan Ersoy'a proje dosyasını sundu

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a iletilen proje dosyası, ilin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesini amaçlayan somut talepler içeriyor. ATSO Proje Ofisi tarafından hazırlanan dokümanda ön plana çıkan iki talep, 2027'nin Kommagene Yılı ilan edilmesi ve Adıyaman'ın Kültür Yolu Festivali kapsamına alınması yönünde.

Proje önerisinin odağı:

Dosyada, Kommagene medeniyetinin Adıyaman için taşıdığı marka değeri vurgulanıyor. Başta Nemrut Dağı olmak üzere Kommagene'ye ait tarihi alanlar ile kentin gastronomi ve diğer kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin tanıtılması hedefleniyor. ATSO, bu adımın kent imajını güçlendirerek ziyaretçi sayısını artıracağına dikkat çekiyor.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, öneriyi sunarken Adıyaman'ın binlerce yıllık tarihine ve eşsiz kültürel mirasına işaret etti. Torunoğlu, sunduğu dosyada yalnızca tanıtım amaçlı olmayan, aynı zamanda ilin ekonomik yaşamını canlandırmayı hedefleyen bir çalışmanın planlandığını belirtti.

Beklenen ekonomik ve sosyal etkiler:

ATSO'nın değerlendirmesine göre, Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olmak turizm sezonunun uzamasına, konaklama ve yeme-içme sektörlerinin hareketlenmesine, esnaf gelirlerinin artmasına ve istihdama doğrudan katkı sağlamasına imkân verecek. Dosyada bunun özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından toparlanma sürecindeki Adıyaman için önemine vurgu yapılıyor.

Torunoğlu'nun dosyada yer alan ifadeleri şu şekilde aktarıldı: Adıyaman iş dünyasının çatı kuruluşu olarak odamız, ilimizin binlerce yıllık tarihini ve eşsiz kültürel mirasını ülkemize ve dünyaya daha güçlü biçimde anlatma sorumluluğuyla huzurlarınıza çıkmaktadır. 6 Şubat depremlerinin ağır izlerini taşıyan Adıyaman’ımız için turizm, yalnızca bir tanıtım faaliyeti değil; esnafımızın, üreticimizin, girişimcimizin ve genç istihdamımızın yeniden ayağa kalkışının en güçlü araçlarından biridir

Dosyada ayrıca kültürel mirasın korunması, destinasyon yönetimi ve tanıtım stratejilerinin koordinasyonu önerilerine yer verildi. Bu yaklaşımların bir arada ele alınmasının, Kommagene mirasının sürdürülebilir turizme dönüştürülmesi açısından kritik olduğu ifade edildi.

ATSO, önerilerin hayata geçirilmesi durumunda bunun sadece Adıyaman için değil, Türkiye’nin kültürel mirasının ulusal ve uluslararası tanıtımı açısından da kazanım sağlayacağını belirtiyor. Odadan yapılan açıklamada, çalışmaların il ekonomisine somut katkı sunacak projelere dönüşmesi için girişimlerin sürdürüleceği ifade edildi.

Bakanlık tarafından sunulan dosyanın değerlendirilmesi bekleniyor; süreç ilerledikçe önerilerin uygulanmasına yönelik adımların atılması ve koordinasyon mekanizmalarının kurulması gündeme gelecek.

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET TORUNOĞLU, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY’A ADIYAMAN’IN TURİZM POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRECEK ÖNEMLİ BİR ÖNERİ SUNDU.