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İş dünyasıyla köprü: Boyraz'ın İnönü Üniversitesi ziyareti

Mahmut Boyraz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ile Malatya Teknokent, üniversite‑sanayi iş birliği ve staj olanaklarını görüştü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İş dünyasıyla köprü: Boyraz'ın İnönü Üniversitesi ziyareti

Mahmut Boyraz İnönü Üniversitesi'ni ziyaret etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, beraberindeki heyetle birlikte İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Malatya'nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

görüşmede öne çıkan konular:

Taraflar, üniversite‑sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldı. Toplantıda özellikle Malatya Teknokent'in daha etkin kullanılması, üniversitenin sahip olduğu akademik birikimin kent ekonomisine kazandırılması ve üretimle akademik çalışmaların buluşturulması vurgulandı.

Ayrıca öğrencilerin iş dünyasıyla buluşmasını sağlayacak staj hareketliliği anlaşması önerisi gündeme geldi; bu sayede öğrencilerin firmalarda deneyim kazanması ve mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanması hedefleniyor.

tarafların değerlendirmesi:

Mahmut Boyraz, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, Malatya'nın geleceğine yönelik çalışmaların üniversite ile iş dünyasının birlikte hareket etmesini gerektirdiğini belirtti. Boyraz, girişimcilik ve yenilikçi projeler açısından Teknokent'in daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve staj imkanlarının artırılmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Nusret Akpolat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İnönü Üniversitesi'nin üniversite‑sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara açık olduğunu belirtti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ’DAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET

MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ’DAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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