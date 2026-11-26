Avcılar e-5 karayolu'nda elektrikli cip alev aldı

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sınırlarında, E-5 karayolu üzerinde gece saatlerinde seyir halindeki bir elektrikli cipin motor bölümünden alevler yükseldi. Sürücünün aracı sol şeritte durdurup hızla araçtan inmesiyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay, metrobüs durağı yakınında meydana geldi ve çevrede kısa süreli gerginlik yarattı.

müdahale ve trafik düzeni

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, E-5'in Beylikdüzü istikametini güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale tamamlandıktan sonra trafik akışı tekrar sağlandı.

araç durumu ve soruşturma

Yangın sonucu elektrikli cip kullanılamaz hale geldi ve olay yerinden çekiciyle kaldırıldı. Olayda ölüm ya da yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı ve yetkililer, yangının kaynağını tespit etmeye çalışıyor.

AVCILAR E-5 KARAYOLU’NDA SEYİR HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ CİP ALEVLERE TESLİM OLDU. YANGIN NEDENİYLE E-5’İN BEYLİKDÜZÜ İSTİKAMETİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILIRKEN, CİP KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YANGIN ANI İSE KAMERALARA YANSIDI.