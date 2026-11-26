Çorum'da tüfekli saldırı iddiası

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bir lastikçi dükkanı ile bir giyim mağazası, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle hedef alındı. Olayda iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, bölgeden peş peşe silah sesleri duyuldu. Sesleri duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın gerçekleştiği yerdeki dükkanların cam ve vitrinlerinde kırılma ile mermi izlerine benzer hasar tespit edildi.

soruşturma ve güvenlik:

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve her iki iş yerinde maddi hasar oluştuğunu belirledi. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgiler resmi makamların açıklamasıyla netleşecek.

ÇORUM'DA KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLER TARAFINDAN İKİ DÜKKANA TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ