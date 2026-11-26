Kaza ayrıntıları:

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Açıksu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 DZJ 054 plakalı otomobil orta refüjde bulunan bir elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği yerinden söküldü ve refüjde duran araçta maddi hasar oluştu.

Kazada araç sürücüsü E.R. hafif sıyrık veya kanama olmadan kazayı atlattı; olay yerinde yapılan ilk kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, hasarlı otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın oluş nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda elektrik direğinin yerinden sökülmesi nedeniyle altyapı ve güvenlik açısından ilave değerlendirmeler yapılacağı, yetkililerin hasarın boyutunu tespit edeceği bildirildi.

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNİ YERİNDEN SÖKTÜ