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Toledo yakınlarında yüksek hızlı tren çarpışmasında can kaybı 30'a yükseldi

Madrid'den Sevilla'ya giden iki yüksek hızlı trenin Urda'da çarpışmasında can kaybı 30'a çıktı; çok sayıda yaralı var, hat üzerindeki seferler durduruldu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:12

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Toledo yakınlarında yüksek hızlı tren çarpışmasında can kaybı 30'a yükseldi

Castilla-La Mancha'da yüksek hızlı tren kazası

İspanya'da Madrid-Endülüs hattında bugün yerel saatle 08.54'te meydana gelen çarpışmada, yetkililerin açıkladığı son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu. Kaza, Castilla-La Mancha bölgesine bağlı Toledo ilindeki Urda Belediyesi yakınlarında gerçekleşti.

Olayda, Renfe işletmesine ait trenin arkadan Iryo marka trene çarptığı bildirildi. Çarpışmanın etkisiyle Iryo treninin bazı vagonları şarampole yuvarlandı; sahadan gelen ilk görüntüler ve görgü tanıkları büyük çapta hasar gösterdi.

Kaza ve yolcu sayıları:

Castilla-La Mancha bölge yönetiminin açıklamasına göre Iryo treninde 147 yolcu bulunuyordu; bunlar arasında 1 bebek de yer alıyordu. Renfe treninde ise 397 yolcu vardı. Bölgesel yetkililer ve acil servis ekipleri, mağdur sayısının kesinleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi; arama-kurtarma çalışmaları için helikopterler de kullanıldı. Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattındaki seferler geçici olarak askıya alındı ve hattın güvenliği değerlendirmeye alındı. İspanyol medyası, kazanın olası nedenine ilişkin ilk işaretler olarak sinyal verme sürecindeki insan hatasını işaret ediyor; resmi soruşturma ise devam ediyor.

Yetkililer, olayın ardından yakınlarına bilgi verilmeye çalışılan yolcular ve etkilenen ailelere destek sağlandığını belirtiyor. Bu kaza, İspanya'da demiryolu güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirirken, 18 Ocak'ta güneyde meydana gelen ve en az 45 can kaybı ile 170 yaralanmanın bildirildiği iki trenin raydan çıkması olayı da hafızalarda taze kaldı.

İSPANYA&#039;DA MADRİD-ENDÜLÜS SEFERİNİ YAPAN İKİ YÜKSEK HIZLI TRENİN ÇARPIŞMASI SONUCU HAYATINI...

İSPANYA'DA MADRİD-ENDÜLÜS SEFERİNİ YAPAN İKİ YÜKSEK HIZLI TRENİN ÇARPIŞMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 30'A YÜKSELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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