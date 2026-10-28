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Alaca'da minibüsle motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde Cumhuriyet Caddesi kavşağında minibüsle motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alaca'da minibüsle motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Alaca'da trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüs ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi kavşağında gerçekleşti.

Kaza yeri ve araçlar:

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 19 AHK 532 plakalı minibüs ile Y.B.T. yönetimindeki 19 AGV 565 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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