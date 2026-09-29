Balkonda merdiven kaydı, 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Alperen Caddesi'nde gerçekleşen kazada, D.Ş. (49) adlı kadın balkon temizliği yaparken altındaki merdivenin kayması sonucu 13. kattan aşağı düştü ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde D.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri, olayın balkon temizliği sırasında merdivenin kayması sonucu meydana geldiği yönünde toplandı.

inceleme ve soruşturma:

Olayın ardından talihsiz kadının cenazesi, yapılan ön incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İki çocuk annesi olduğu belirtilen D.Ş. ile ilgili olarak yetkililer tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'NİN TALAS İLÇESİNDE BALKON TEMİZLEDİĞİ SIRADA ALTINDAKİ MERDİVENİN KAYIP DÜŞMESİ SONUCU 13. KATTAN AŞAĞI DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ.