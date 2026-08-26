Avrupa defterinde 157. randevu: Trabzonspor tur umutlarını sürdürüyor

maç öncesi: bordo-mavililer rövanş için sahada

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesinde Trabzonspor, 27 Ağustos Perşembe günü saat 21:30'da deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, evinde oynanan ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olmuştu ve rövanşta turu getirecek skoru arayacak.

takımın Avrupa karnesi:

Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 157. maçına çıkmış olacak. Kulübün geride bıraktığı 156 maçtaki istatistikleri şu şekilde: 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 61 yenilgi. Bu maçlarda bordo-mavililer rakip filelere toplam 194 gol gönderirken, kalesinde 209 gol gördü.

tarihten öne çıkan anlar:

Bordo-mavililerin Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisi Vllaznia karşısında sahasında aldığı 6-0'lık sonuç olarak kayıtlara geçti. En farklı yenilgi ise 1990-1991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda deplasmanda İspanyol devi Barcelona ile oynanan ve 7-2 kaybedilen maçta yaşandı.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en golcü ismi ise unutulmaz forvet Hami Mandıralı; Mandıralı Avrupa sahnesinde toplam 23 gol attı.

Ferencvaros ile geçmiş randevular:

Macar ekibi Ferencvaros, Trabzonspor için yabancı bir rakip değil. İki takım en son 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda karşılaştı; bordo-mavililer deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından sahasında rakibini 1-0 mağlup etti ancak grup aşamasını geçemedi.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında Macar takımlarıyla toplam 5 maça çıktı. 2012-2013 sezonunda adı Videoton FC olan Fehervar FC ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki iki karşılaşma 0-0 sonuçlandı ve Trabzonspor penaltı atışlarında 4-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

maçın önemi ve beklentiler:

Evinde aldığı 1-0 mağlubiyet sonrası Trabzonspor, rövanşta üstünlük sağlayıp turu geçmeyi hedefliyor. Tur başarısı halinde ekip UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına kalacak. Teknik kadro ve oyuncular, hem savunmada disiplin hem de hücumda verimlilik arayışında olacak; bordo-mavililer için deplasmanda alınacak bir galibiyet veya farklı skorlar turu getirebilecek.

Sonuç ne olursa olsun, Ferencvaros karşılaşması Trabzonspor'un Avrupa serüveninde yeni bir sayfa olacak ve takımın uluslararası alandaki deneyim defterine 157. randevusu olarak geçecek.

TRABZONSPOR, AVRUPA’DA 157. MAÇINA ÇIKIYOR (ARŞİV)