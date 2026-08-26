Canik karakucak'ta ata sporunun coşkusu: başpehlivan Recep Taslak

Geleneksel canik karakucak güreş festivalinde öne çıkanlar:

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali, yerel halkın yoğun katılımıyla tamamlandı. Organizasyon, Başalan Mahallesi'ndeki festival alanında Canik Belediyesi tarafından düzenlendi ve farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 350 pehlivanın mücadele ettiği müsabakalara sahne oldu.

Başpehlivan finali ve ödüller:

Festivalin baş kategorisi finalinde Recep Taslak ile Recep Kara karşı karşıya geldi. Final maçında rakibini mağlup eden Recep Taslak, organizasyonun başpehlivanı ilan edildi. Turnuvada kendi kategorilerinde başarılı olan pehlivanlar dereceye girerek ödüllendirildi.

Festivalin atmosferi ve katılımcılar:

Vatandaşlar, pehlivanların ısınma turlarından itibaren müsabakaları takip ederek güreş heyecanını çocukları ve gençleriyle birlikte yaşadı. Organizasyona ilgi gösterenler, festivali Canik Belediyesi ve emeği geçenler adına takdirle karşıladı.

Geleneksel güreşlerin köklü isimleri de festivalde yer aldı. Etkinlikte Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Recep Kara, Salih Erinç, Recep Taslak, Ünal Karaman ve Yunus Emre Yaman gibi efsane başpehlivanlar vatandaşlarla buluştu ve geleneksel güreş kültürünün aktarılmasına katkı sundu.

ağalık yarışının sonucu ve değerlendirme:

Festival kapsamında düzenlenen ağalık yarışını İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu (İSDEF) Başkanı Erol Türkoğlu kazandı ve Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali'nin ağası oldu. Bu seçim, organizasyonun yerel ve diasporadaki kurumlarla kurduğu bağı gösterdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, festivalin birlik ve beraberlik ile ata sporunu genç nesillere aktarmadaki önemine vurgu yaptı. Başkan Sandıkçı, etkinliğe ilgi gösteren hemşehrilerine ve pehlivanlara teşekkür ederek, ilçede benzer kültürel etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

Programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, muhtarlar ile siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı ve organizasyonun önemini bir kez daha teyit etti.

CANİK BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞALAN MAHALLESİ'NDEKİ FESTİVAL ALANINDA DÜZENLENEN ORGANİZASYONDA YAKLAŞIK 350 PEHLİVAN, BAŞ, YILDIZLAR VE MİNİKLER KATEGORİLERİNDE MÜCADELE ETTİ.