trabzonspor etrafında sabır ve güven çağrısı: öksüz'den fatih tekke'ye destek

Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, son günlerde Teknik Direktör Fatih Tekke etrafında yoğunlaşan tartışmalara ilişkin net bir duruş sergiledi. Öksüz, birkaç haftalık sonuçlara göre hareket ederek takımın ve teknik heyetin yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.

federasyonun mesajı:

Öksüz açıklamasında, camianın heyecanlı ve sabırsız olmasının doğal olduğunu ancak büyük başarıların – büyük kadroların yanı sıra – sabır, birliktelik ve güvenle inşa edildiğini vurguladı. Federasyon başkanı, Trabzonspor'un önemli bir yenilenme sürecinden geçtiğini ve bu sürecin zaman gerektiğini söyledi.

"Bugün bize düşen, birkaç haftalık sonuçların oluşturduğu havaya teslim olmak değil; takımımıza, futbolcularımıza ve hocamıza güvenmektir." sözlerini kullanan Öksüz, taraftarın eleştiri hakkına saygı duyduklarını ancak bu eleştirinin değer tüketimine dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

neden sabır gerekiyor:

Öksüz, takımın önemli ölçüde yenilendiğini, oyuncuların birbirini tanıma ve takım anlayışını oturtma sürecinde olduğunu hatırlattı. Açıklamada, kadroya katılan örnek isimler olarak Mohamed Salah ve Fabinho'ya atıf yapılarak bu tür değişimlerin saha sonuçlarına yansımasının zaman alacağı belirtildi.

Ayrıca Öksüz, Fatih Tekke'nin şehirle ve kulüple derin bir bağa sahip olduğunu kaydetti: Tekke'nin sokaklarda büyüdüğü, Trabzonspor formasını yıllarca taşıdığı, kaptanlık yaptığı ve hayatının önemli bir kısmını bu camiaya adadığı hatırlatıldı. Bu nedenle federasyon, zor dönemlerde arka dönmeme ve sahip çıkma çağrısı yaptı.

"Fatih Tekke bizim hocamızdır, bizim değerimizdir. Fatih Tekke bu şehrin evladıdır." sözleriyle destek veren Öksüz, hem teknik direktöre hem de takıma güvenin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Son bölümde Öksüz, görevin karşılıklı olduğunu belirterek, Fatih Tekke'nin takımı başarıya taşımak için çalışacağına inanıldığı ve taraftarın da bu yolculukta takımın yanında dimdik durmasının önemine işaret etti. Federasyonun çağrısı, birlik, sabır ve inanç üzerine kuruldu.

Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye yönelik eleştirilerle ilgili konuştu. Öksüz, "Bugün bize düşen, birkaç haftalık sonuçların oluşturduğu havaya teslim olmak değil; takımımıza, futbolcularımıza ve hocamıza güvenmektir. Trabzon insanı kendi evladını eleştirir; gerektiğinde yanlışını da söyler. Ama zor zamanda sırtını dönmez. Fatih Tekke bizim hocamızdır,bizim değerimizdir. Fatih Tekke bu şehrin evladıdır" dedi.