Kocaelispor'ta rekabet morali yükseliyor: Konyaspor deplasmanına odaklı hazırlık

Kocaelispor'ta hazırlıklar sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen seans, rejenerasyon amaçlı planlandı ve oyunculara dinlendirici bir program uygulandı.

Antrenmanın içeriği:

Isınma koşusunun ardından takım, sahada yoğunluk düşüren uygulamalar yerine denge ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Oyuncuların yaptığı 5’e 2 pas çalışması ile hem kontrol hem de hız kazanımı hedeflendi. Antrenmana Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Rigoberto Rivas ve Tayfur Bingöl katılmadı.

Oyuncuların görüşleri:

Emir Ortakaya, takım içindeki forma rekabetinin olumlu etkisine vurgu yaparak rekabetin oyuncuları diri tuttuğunu belirtti ve herkesin elinden geleni yapacağını söyledi. Amedspor maçında aldığı darbeye rağmen oyuna devam etmesiyle ilgili olarak Ortakaya, kaşında açılma olduğunu, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyunda kalmayı tercih ettiğini ifade etti ve Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini açıkladı.

Kaleci Serhat Öztaşdelen ise iç sahadaki Amedspor galibiyetinin takım için önemli olduğunu söyledi. Öztaşdelen, ilk iç saha maçında tribünlerin sağladığı atmosferin takımın baskısını artırdığını, maçın ilk 20-25 dakikasındaki baskının bunun en somut göstergesi olduğunu belirtti. Konya deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla gideceklerini ve ellerinden geleni yapacaklarını ekledi.

Öztaşdelen yeni transferlerin uyum sürecine de değinerek, takımın geçen sezona kıyasla daha tanışık bir kadroya sahip olduğunu, gelen oyuncuların adaptasyon sürecinin olumlu ilerlediğini ve takımın zamanla daha iyi olacağını söyledi. Ayrıca transferlerden Matej'in ilk maçında gol atmasının moral verdiğini belirtti.

Teknik ekip ve oyuncular, bu antrenmanla önce toparlanma ve sürdürülebilir fiziksel dengeyi sağlamayı, ardından Konyaspor maçına özel taktik hazırlıkları yoğunlaştırmayı planlıyor. Hedef açık: 3 puan.

SÜPER LİG EKİBİ KOCAELİSPOR, CUMARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.