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Avrupa kupasında Giresunspor evinde farklı mağlup oldu

Giresunspor, EHF Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda HC Fivers WAT Margareten'e 28-40 yenildi; rövanş 19 Eylül'de.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 19:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Avrupa kupasında Giresunspor evinde farklı mağlup oldu

Giresunspor, evindeki maçta Avusturyalı rakibine üstünlüğü kaptırdı

EHF Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında Giresunspor, kendi sahasında Avusturya temsilcisi HC Fivers WAT Margareten ile karşılaştı.

Maçın seyri:

Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-20 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan HC Fivers WAT Margareten, mücadeleyi 28-40 sona erdirdi.

Rövanş ve yol haritası:

Tur için avantajı elde eden taraf Avusturyalı ekip olurken, Giresunspor 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak rövanş maçında tur umutlarını sürdürmeye çalışacak. Konuk ekip için deplasmanda alınan sonuç önemli bir avantaj sağladı.

GİRESUNSPOR HENTBOL TAKIMI, EHF AVRUPA KUPASI 1. TUR İLK MAÇINDA KENDİ EVİNDE HC FİVERS WAT...

GİRESUNSPOR HENTBOL TAKIMI, EHF AVRUPA KUPASI 1. TUR İLK MAÇINDA KENDİ EVİNDE HC FİVERS WAT MARGARETEN TAKIMINA 28-40 YENİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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