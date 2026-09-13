Sakaryaspor son dakikalarda farkı açtı ve Adana 01'i 2-0 yendi

Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında evinde Adana 01 Futbol Kulübü SK'yı 2-0 mağlup etti. Maç Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanırken, hakemlik görevini Mehmet Terece üstlendi; yardımcı hakemler Vedat Güneş ve Murat Demir idi.

maçın özeti:

Mücadele dengeli başladı, ancak sonucu belirleyen anlar son bölümlere kaldı. Kerim Frei 84. dakikada skoru açarken, kırmızı kartın ardından sahada sayı avantajını kalıcı hale getiren isim 90+1'de Uğur Can oldu. Bu gollerle Sakaryaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

kırmızı kart ve disiplin:

Adana 01 cephesinde 82. dakikada Batuhan Özduran kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçta ayrıca Sakaryaspor'dan Muhammet Ömer Çakı ve İlhan Depe ile Adana 01'den Erkan Sasa sarı kart gördü. Kırmızı kart, Adana 01'in son bölümde baskı kurma fırsatını önemli ölçüde azalttı.

Her iki takımın ilk 11'leri şu şekildeydi:

Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı, Yalçın Kılınç, Berk İsmail Ünsal (Uğur Can dk. 77), Kerim Frei, İlhan Depe (Muhammet Özbaskıcı dk. 80), Abdulkerim Canlı (Serkan Odabaşoğlu dk. 56), Salih Sarıkaya, Evren Korkmaz, Mertcan Açıkgöz (Hasan Bilal dk. 56), Barış Sağır.

Adana 01 Futbol Kulübü SK: Taha Cengiz Demirtaş, Erkan Sasa, Batuhan Özduran, Emre Keleşoğlu, Hakan Demir (Ege Araç dk. 67), Atamer Bilgin (Talha Özler dk. 82), Emre Sağlık (Ali Emirhan Akçay dk. 73), Tuna Sezen, Mehmet Ali Büyüksayar (Mikail Arslan dk. 67), Yusuf Abdioğlu, Samed Ali Kaya (İshak Kurt dk. 67).

Goller maçın sonlarına denk gelirken Sakaryaspor'un değişiklikleri oyunun seyrini lehine çevirdi. Adana 01'in eksilmesi ve son dakikalarda yediği gol, ev sahibine 3 puanı getirdi. Hakem heyetinin kararları ve kartlar maçın tartışma başlıkları oldu.

Bu sonuçla Sakaryaspor ligde puanlarını artırırken, Adana 01 ikinci hafta sonunda telafi arayacak.

KERİM FREİ