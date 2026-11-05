Avrupa semalarında artan ihbar dalgası: 21 yolcu uçağı hedef alındı

gelişmeler:

Avrupa genelinde yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları devam ediyor. Resmi açıklamalara göre ihbar yapılan uçak sayısı 21e yükseldi. Madrid-Barajas, Roma, Prag ve diğer merkezlerde bildirilen tehditler üzerine uçağa inişler ve aramalar gerçekleştirilirken, yapılan tüm incelemelerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı bildirildi.

etkilenen seferler ve havayolları:

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Madrid-Barajas Uluslararası Havalimanı yetkilileri, üç sefer için "bomba tehdidi" aldıklarını duyurdu. İberia tarafından yapılan açıklamada Milano-Madrid ve Roma-Madrid seferlerini gerçekleştiren iki uçağın etkilendiği belirtildi. Sırbistan merkezli Air Serbia, Belgrad-Bükreş seferine yönelik tehdit alındığını; uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ve aramalarda patlayıcı bulunmadığını açıkladı.

Çek polisinin daha önce açıkladığı listede Prag’a gelen dört uçak ile birlikte Finnair’in Helsinki-Roma ve Helsinki-Viyana, Aegean Havayolları’nın Selanik-Milano, Ryanair’in Kopenhag-Sofya, Madrid-Sofya, Londra-Sofya ve Porto-Milano seferlerine ihbar yapıldığı bildirildi. Ayrıca Wizz Air’in Milano-Varşova ve Milano-Bükreş, Aer Lingus’un Dublin-Roma ve Polonya havayolu LOT’un Varşova-Paris ile Varşova-Brüksel seferlerine de tehdit ulaştı. İlgili uçaklarda yapılan aramalarda patlayıcı düzenek bulunmadı.

iddia ve güvenlik değerlendirmesi:

Roma havalimanı yetkilileri, sabah saatlerinde başkente gelen iki uçağa yönelik ihbarların "Tehdit bildirimi" başlıklı bir e-posta aracılığıyla yapıldığını açıkladı. İhbarları üstlenen grup olarak belirtilen Erkek Devletinin Savaşçıları adlı oluşumun mesajında, söz konusu tehdidin "feminist bir rejimi" hedef aldığı ve patlamalarla "gökyüzünü kırmızıya boyama" niyeti taşıdığı iddia edildi. Yetkililer, bu iddialara karşın yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığını ve soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Havalimanı ve havayolu güvenlik birimleri, benzer ihbarların takibi ve yolcu güvenliğinin sağlanması için koordineli önlemler almaya devam ediyor. Resmi makamlar, mevcut durumda somut bir patlayıcı bulgusunun bulunmadığını vurguluyor ve ihbarların kaynağı ile motive eden unsurların tespit edilmesi için çalışıyor.

AVRUPA’DA BOMBA İHBARI YAPILAN YOLCU UÇAĞI SAYISI 21’E YÜKSELDİ.