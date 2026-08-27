Avrupa'nın stratejik ağırlığı: NATO 3.0 ve konuşlanma tartışmaları

Brüksel'de kritik görüşme

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Colby ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ittifakın dönüşüm süreci, savunma harcamalarındaki artış ve Avrupa'daki konuşlanma yapısı ön plana çıktı.

NATO 3.0 ve yük paylaşımı:

Mark Rutte, toplantıda Colby'nin ortaya attığı ve nüvelerinden biri olan "NATO 3.0" tanımına atıfta bulunarak bunun daha güçlü bir NATO, daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir Kanada anlamına geldiğini belirtti. Rutte, 2025 itibarıyla Kanadalılar ve Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarında önceki yıllara göre 139 milyar dolar artış kaydettiğini vurgulayarak bu ivmenin sürdüğünü, ancak hedeflere ulaşmak için yapılması gereken daha çok iş olduğunu ifade etti.

Toplantıda, ABD Savunma Bakanı Hegseth’in haziran ziyaretinin, Avrupa'daki ideal konuşlanma yapısının değerlendirilmesi yönünde bir taahhüt içerdiği hatırlatıldı. Rutte, ABD'nin son yıllarda müttefiklerle daha fazla istişare içinde olduğunu ve bugünkü ziyaretin de bu sürecin bir parçası olduğunu söyledi.

Konuşlanma, erişim ve ittifak bağlarının güçlendirilmesi:

Pentagon Müsteşarı Colby basın toplantısında ittifak içindeki dönüşümü başarılı bulduğunu belirtti. Colby, "NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Trump ve bazı Avrupa liderlerinin katkıları sayesinde, birkaç yıl önceki tartışmalardan bugün birlikte nasıl ilerleyeceğimizi somut şekilde konuşabildiğimiz bir aşamaya geldik" değerlendirmesini paylaştı.

Colby, Avrupa'nın kendi konvansiyonel savunmasının temel sorumluluğunu üstlendiğini ve üstlenmeye devam ettiğini ifade ederek, "Avrupa, ABD açısından kritik öneme sahip olmayı sürdürüyor" dedi. Ayrıca Avrupa'nın Ukrayna'ya verilen destekte öncü rol üstlendiğini vurguladı ve ABD'nin ittifaka bağlılığını koruyacağını yineledi.

Toplantıda, Polonya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin son dönemde yaptığı büyük savunma yatırımları, bu kaynakların zaman içinde nasıl yönetileceği ve diğer müttefiklerin de sürece katılımı konuşuldu. Colby, Avrupa'daki genel stratejik konuşlanmayı üst düzeyde yeniden değerlendireceklerini belirtti.

Görüşmede akses, konuşlanma ve hava sahası kullanımı gibi pratik konuların ele alınması gerektiği vurgulandı. Colby, bu alanlarda olumlu gelişmeler olduğunu ancak geleceğe dönük sağlıklı bir yapı oluşturmak için çözülmesi gereken meselelerin bulunduğunu söyledi ve Brüksel ziyaretinin esas amacının istişare ve etkileşim kurmak olduğunu tekrar etti.

Toplantı, NATO içinde sorumluluk paylaşımının güçlendirilmesi yönündeki adımların hem mali hem de operasyonel boyutlarının tartışıldığı bir platform işlevi gördü. Katılımcılar, kaydedilen ilerlemeyi not ederken, hedeflere ulaşmak için devam eden iş birliği ve değerlendirmelerin önemini öne çıkardı.

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colby, "Avrupa, ABD açısından kritik öneme sahip olmayı sürdürüyor" dedi.