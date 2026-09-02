Ayaş'ta 'kendin topla' ile domates tarladan sofraya doğrudan gidiyor

Ayaş yollarında yeni bir tarım deneyimi:

Ankara’nın Ayaş ilçesinde bir üretici, tarlasında yetiştirdiği domatesleri gelenlerin kendilerinin topladığı bir düzene dönüştürdü. Güzergah üzerinde görülen kırmızı domatesler, yol kenarına asılan 'Kendin Topla' tabelasıyla ziyaretçileri tarlaya yönlendiriyor. Uygulama, domatesin tarladan sofraya ulaşma sürecini kısaltırken, tüketiciye doğrudan üreticiyle temas etme imkanı sağlıyor.

Uygulamanın işleyişi:

Vatandaşlar tarlaya gidip istedikleri domatesleri kendileri topluyor, üretici ile anlaşarak ürünü tarttırıp satın alıyor. Sistem, daha önce yol kenarında yapılan satışın bir adım ötesine geçerek ziyaretçilere toplama deneyimi sunuyor. Bölgedeki üretici Ekrem Orman, uygulamanın yerleşik olduğunu ve gelenlerin büyük kısmının tarladan topladığını belirtiyor.

Ekrem Orman uygulamayı anlatırken, "Beypazarı yolu kenarında tarlamız var. İnsanlar isterse eğer tarladan topluyorlar. Yukarıda tartıyoruz ve o şekilde alıp gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Neden tercih ediliyor?

Uygulama, hem tazelik hem de deneyim sunması nedeniyle ilgi görüyor. Toplarken tadına bakma, meyvenin kokusunu ve görünüşünü kendi gözleriyle değerlendirme imkânı, tüketicilerin satın alma kararını kolaylaştırıyor. Orman, gelenlerin toplarken domatesleri tattıklarını ve memnun kaldıklarında satın aldıklarını söylüyor.

Üreticiye göre bu düzen uzun zamandır kullanımda: "Bu sistem aşağı yukarı 10 senedir var." ifadeleriyle uygulamanın köklü olduğunu vurguladı.

Ürün özellikleri ve sezon koşulları:

Ayaş domatesi ince kabuklu olması, hafif ekşi tadı, görünüşü ve kokusuyla ayrışıyor. Orman, domatesin lezzetinin kolaylıkla ayırt edilebileceğini belirtiyor. Ancak bu yıl verim geçen sezona göre biraz düşük; baharda alınan yoğun yağışların ürün verimini etkilediğini aktarıyor.

Özellikle cumartesi ve pazar günleri tarlada yoğunluk yaşanıyor; üretici Ankaralıları tarlasına davet ediyor. Uygulama hem küçük aile işletmelerinin doğrudan satışına olanak tanıyor hem de tüketicilere taze ürünü aracı olmadan alma fırsatı sunuyor.

Sonuç olarak Ayaş’taki bu model, üretici ve tüketici arasında doğrudan ilişki kurarak tarımsal ürünlerin değer zincirini kısaltıyor ve şehirdeki tüketicilere farklı bir alışveriş deneyimi vaat ediyor.

ANKARA'NIN AYAŞ İLÇESİNDEKİ BİR DOMATES ÜRETİCİSİ, ÜRETTİĞİ DOMATESLERİ VATANDAŞIN TOPLAMASINI SAĞLAYARAK DOĞRUDAN TÜKETİCİYE ULAŞTIRIYOR.