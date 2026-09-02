Genç çiftçiler Geleceğin Önder Çiftçileri Programı'nda bilgi ve saha deneyimini birleştirdi

Program tamamlandı:

Türkiye İş Bankası ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceğin Önder Çiftçileri Programının ilk dönemi sona erdi. Program, ailesi bitkisel üretim ve/veya hayvancılıkla uğraşan, ziraat fakültelerinde eğitim gören ve gelecekte tarımsal üretime devam etmeyi hedefleyen gençleri özgün bir yaklaşımla bir araya getirdi. Etkinliklere 14 farklı şehirden katılan ve aileleriyle birlikte üretimin içinde yer alan 17 öğrenci dahil oldu.

Program katılımcı profili ve üretim çeşitliliği:

Katılımcılar, buğday, çay, fındık üretimi, meyvecilik, seracılık, büyükbaş hayvancılık ve arıcılık gibi geniş bir üretim yelpazesinde aktif rol alan ailelerin fertleri arasından seçildi. Bu yapı, öğrencilerin hem akademik bilgiye hem de sahadaki uygulamalı deneyime aynı anda erişmesine olanak tanıyarak programın temel farkını oluşturdu.

Disiplinler arası eğitim içeriği:

Sabancı Üniversitesi kampüsünde verilen eğitimler disiplinler arası bir çerçevede tasarlandı. Gençler; tarım ve gıda sistemlerindeki dönüşümden sürdürülebilirliğe, finansal okuryazarlık ve tarımsal finansmandan kooperatifçiliğe, katma değerli üretim ve markalaşmadan dijital uygulamalara, ayrıca döngüsel ekonomiden iş modeli geliştirmeye, kriz ve tedarik zinciri yönetimine uzanan konularda eğitim aldı. Akademisyenler, girişimciler ve sektör profesyonellerinin katılımıyla yürütülen oturumlarda katılımcılar mevcut üretim faaliyetlerine yönelik proje geliştirme imkânı buldu.

Program süresince gençler birbirlerinin saha deneyimlerinden de beslenerek bilgi paylaşımı ve dayanışma ağı kurdu; bu ağ, eğitimin hemen ötesinde kalıcı bir kazanım olarak değerlendirildi.

Saha sunumları ve kapanış etkinliği:

Programın son gününde öğrenciler, Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü’nde ağırlandı ve program boyunca geliştirdikleri tarımsal üretim projelerini sundu. Sunumlar, katılımcıların teorik bilgiyi kendi üretim süreçleriyle nasıl bütünleştirdiklerini gösteren somut örnekler içeriyordu.

İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit kapanışta şunları vurguladı: "Burada bulunan gençlerimizin çok önemli bir özelliği var. Bir taraftan ziraat alanında eğitim alıyor, bilimin ve güncel gelişmelerin sunduğu imkânlarla tanışıyorlar, diğer taraftan da aileleri aracılığıyla üretimin içerisinde oldukları için tüm süreçlere, tarımdaki zorluklara hakimler. Bu iki dünyanın bir araya gelmesini son derece değerli buluyoruz." Yiğit ayrıca programın uzun vadeli vizyonuna dikkat çekerek, "Geleceğin Önder Çiftçileri Programı bugünün üretimini desteklerken yarının üreticisine de yatırım yaparak bu yaklaşımın uzun vadeli boyutunu temsil ediyor" dedi.

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Güneri ise programın amaçlarını şu sözlerle özetledi: "Tarımın geleceği, artık yalnızca daha fazla üretmekten değil; daha akıllı, daha dayanıklı, daha sürdürülebilir ve daha yüksek katma değer oluşturan üretim modelleri geliştirmekten geçiyor. Geleceğin Önder Çiftçileri Programı boyunca öğrencilerimizin tarımı farklı disiplinlerin gözünden değerlendirmelerini özellikle önemsedik."

İş Bankası ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen program, gençlerin mesleki donanımlarını güçlendirmenin yanı sıra tarımda yenilik ve liderlik potansiyellerini desteklemeyi hedefliyor; programın devam eden dönemlerinde bu yaklaşımın sürdürülebilirliği ve ölçeklenebilirliği takip edilecek.

GELECEĞİN ÖNDER ÇİFTÇİLERİ PROGRAMI’NIN İLK DÖNEMİ, AİLELERİYLE BİRLİKTE TARIMSAL ÜRETİMDE YER ALAN, 14 ŞEHİRDEN 17 ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİNİN KATILIMIYLA TAMAMLANDI.