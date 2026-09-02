Akçakoca'da deniz palamutla şenlendi: tekneler kasalarla dönüyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sezonun başlamasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, gece avlarından kasalar dolusu palamutla dönüyor. Yüzlerce teknenin katıldığı avlarda, denizden çıkarılan balıklar gırgır ve olta neticesinde yüksek verim sergiliyor.

sezonun açılışı ve av yöntemleri:

Balıkçılar, av sezonunun 12 metre altındaki tekneler için 15 Ağustos tarihinde başladığını belirtiyor. Hem olta hem çapari hem de ağ ile gerçekleştirilen avlarda, tekneler akşam saatlerinde Akçakoca açıklarına açılıyor ve sabaha karşı limana dönerken kasalar dolusu palamut görülüyor.

Bu yıl denizde görülen yem bolluğu, av verimini artırırken, tecrübeli balıkçılar şartların uygun seyretmesi durumunda verimin ekim ve kasım aylarına kadar devam edebileceğini söylüyor.

balıkçıların gözlemleri ve beklentileri:

Balıkçı Yunus Barut sezonun başlangıcına dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Av sezonu 12 metre altındaki teknelerle 15 Ağustos'ta başladı. Biz 15 Ağustos'tan itibaren avcılık yapıyoruz. Bu sene palamut bol. Aslında bütün balıklar bol gözüküyor. Yem de gözüküyor denizde. Bereketli bir sezon, balık fiyatları düşük. Balıkçıları bu fiyat yoruyor ama halk ucuz balık yiyor. Şu anda durum bu, palamut bol. Akçakoca açıklarına giden tüm tekneler balıklarla dönüş yapıyor. Ekim sonu, kasım ortalarına kadar palamutun devam edeceğini düşünüyoruz. Palamut havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz'i terk etmeye başlayacak. Palamut göç balığıdır."

Bir diğer balıkçı Mehmet Şahinkaya ise mevsimin beklenenden iyi geçtiğini vurguladı: "Denizde bu sene bolluk var. Gayet iyi deniz. Beklediğimizin üzerinde verim alıyoruz bu sezon. Biz hem olta hem çapari hem de ağ ile balık avcılığı yapıyoruz. 'Maşallah' diyelim, çapariye de çok güzel balık vuruyor, ağlarımıza da çok güzel balık geliyor. Akçakoca açıkları bu sene Türkiye'yi doyuracak diyebiliriz. Şu anda denizde palamut var."

Sezonun ilk döneminde avlanan palamutların ortalama ağırlığı yaklaşık yarım kilogram civarında gözlemlenirken, balıkçılar ilerleyen haftalarda balıkların büyümesiyle kilogramlık palamutların da tezgâhlarda yer alacağını tahmin ediyor. Hava koşullarına bağlı olarak göçün zamanlaması değişse de, şu an için Akçakoca açıklarında yaşanan bolluk bölge balıkçılarının yüzünü güldürüyor.

BALIK SEZONUNUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE YÜZLERCE TEKNE GECE SAATLERİNDE KARADENİZ’E AÇILDI. AKÇAKOCA AÇIKLARINDA AVLANAN BALIKÇILAR BİNLERCE PALAMUTLA KIYIYA DÖNERKEN, SEZONUN BEKLENENDEN VERİMLİ BAŞLADIĞINI BELİRTTİ. BALIKÇILAR, PALAMUT BOLLUĞUNUN ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DA DEVAM ETMESİNİ BEKLİYOR.