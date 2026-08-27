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Kentin geleceği toprakta başlar: Terme'nin sürdürülebilirlik deneyimi

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, COP17'de kırsal-kent bağlarını, su yönetimi ve tarımın korunmasını örnek projelerle anlattı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kentin geleceği toprakta başlar: Terme'nin sürdürülebilirlik deneyimi

Terme'nin deneyimi uluslararası sahnede:

Samsun Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Moğolistan'ın başkenti Ulan Bator'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) COP17 zirvesinde yerel yönetim perspektifinden sürdürülebilirlik stratejilerini paylaştı. "Akışlardan Eyleme: Toprak ve İnsanlar için Kentsel-Kırsal Bağlantıları Yönetmek" başlıklı oturumda konuşan Kul, Terme'nin kırsal yaşam ve tarım ile iç içe geçmiş yapılandırmasını örnek olarak sundu.

Kent-kırsal bağının korunması:

Kul, kırsalından kopmuş bir şehir, sürdürülebilir bir şehir olamaz görüşünü vurgulayarak kontrolsüz kentleşmenin verimli tarım arazileri üzerindeki baskısına dikkat çekti. Mevcut yerleşim alanlarında yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini, kırsal alanların ve üretken toprakların korunmasının kentsel büyüme kadar öncelikli olduğunu belirtti. Kent ile kır arasındaki geçiş bölgelerinin betonlaşma alanlarına dönüşmemesi gerektiğini özellikle işaret etti.

Su yönetimi ve somut yatırımlar:

İklim değişikliğinin etkilerine karşı güçlü bir yerel yönetim kapasitesinin şart olduğunu söyleyen Kul, merkezi yönetim, yerel yönetimler, üreticiler ve diğer paydaşlar arasında koordinasyonun önemine değindi. Terme'nin taşkınlarla mücadele ve su yönetimi deneyimi toplantıda öne çıktı; Terme Çayı Islah Projesi, Köybucağı Taşkın Öteleme Depolama Tesisi ve Salıpazarı Barajı gibi yatırımlar örnek olarak sunuldu.

Kul, konuşmasında doğanın idari sınırları tanımadığını hatırlatarak, toprak, su, üretim, doğa ve insanın bir arada ele alınmasının zorunlu olduğunu kaydetti. Terme’nin doğal ve tarımsal değerlerini koruyarak geleceğe taşımayı hedeflediğini, yerelden küresele uzanan bir sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

– SAMSUN TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, MOĞOLİSTAN’IN BAŞKENTİ ULAN BATUR’DA DÜZENLENEN...

– SAMSUN TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, MOĞOLİSTAN’IN BAŞKENTİ ULAN BATUR’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ (UNCCD) COP17 ZİRVESİNDE, SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK, TARIM ALANLARININ KORUNMASI VE SU YÖNETİMİ KONULARINDA TERME’NİN YEREL YÖNETİM DENEYİMİNİ ANLATTI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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