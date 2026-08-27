Dedebağ keşkek hayrı 744. yılında birlik ve paylaşma çağrısı

Dedebağ keşkek hayrına hazırlıklar hızlandı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen geleneklerden biri olan Dedebağ Keşkek Hayrı için geri sayım başladı. 743 yıldır devam eden etkinlik bu yıl 744. kez düzenlenecek ve bölge halkı ile ziyaretçiler geleneksel buluşmaya çağrılıyor.

hazırlık çalışmaları:

Etkinliğin yapılacağı Dedebağ Türbesi ve çevresindeki mesire alanında çevre düzenlemeleri tamamlandı. Alandaki otlar temizlendi, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanları düzenlenerek etkinliğe hazır hale getirildi. Türbenin bakım ve onarımları da yetkililer tarafından bitirildi.

geleneksel buluşma ve davet:

Geleneksel hayır bu yıl 30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Yüzyıllardır sürdürülen paylaşma, birlik ve beraberlik ritüelinde buluşmak isteyen tüm vatandaşlar etkinliğe davet edildi. Organizasyonu düzenleyenler, halkın katılımıyla geleneğin yaşatılacağını belirtti.

Hazırlıkların tamamlanmasıyla Dedebağ mesire alanı ziyaretçilere açılırken, yetkililer etkinlik günü için güvenlik ve düzen önlemlerinin de alındığını ifade etti. Katılımın yoğun olmasının beklendiği hayırda, yöresel uygulamalar ve sohbetlerle geleneğin sürdürüleceği vurgulandı.

AYDIN'DA 743 YILDIR SÜRDÜRÜLEN DEDEBAĞ KEŞKEK HAYRI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRERKEN, BU YIL 744.'SÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN HAYIR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI.