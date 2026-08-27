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Aydınlıkevler yeni kimliğine kentsel dönüşümle kavuşuyor

Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler'de Namık Kemal, Papatya ve Eski Terminal'de üç bölgede toplam 359 dairelik kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydınlıkevler yeni kimliğine kentsel dönüşümle kavuşuyor

kentsel dönüşüm çalışmaları sahada:

Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde üç ayrı noktada yürüttüğü dönüşüm projeleriyle mahalle dokusunu yenilemeye devam ediyor. Namık Kemal Caddesi, Papatya Sokak ve Eski Terminal karşısında eş zamanlı ilerleyen uygulamalar kapsamında Namık Kemal Caddesi'nde 1 blok 72 daire, Papatya Sokak'ta 2 blok 112 daire ve Eski Terminal karşısında 7 blok 175 daire inşa edilecek. Toplamda bölgeye 359 yeni daire kazandırılması hedefleniyor.

Projeler, ömrünü tamamlamış ve risk oluşturan yapıların kaldırılmasının ardından modern, konforlu ve depreme dayanıklı yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, özellikle ana ulaşım aksları ve kentin giriş noktalarındaki yapısal dönüşümlerin mahalle kimliğini güçlendireceğini belirtiyor.

başkanın değerlendirmesi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu saha incelemeleri sırasında Papatya Sokak'taki yıkım çalışmalarına katıldı ve sürecin hızlandığını vurguladı. Başkan Palancıoğlu, Aydınlıkevler'de iki yıl önce başlatılan çalışmanın ilk etabının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyerek, "dairleri teslim etmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Palancıoğlu ayrıca belediyenin on farklı bölgede kentsel dönüşüm yürüttüğünü ve bugüne dek 8 bin 500'ün üzerinde daire ürettiklerini hatırlattı.

Eski Terminal karşısında yapılan temel atma törenini de değerlendiren Palancıoğlu, bölgede altı katlı yeni yapılaşmaların kent girişini ve Düvenönü yönünü güzelleştireceğini belirtti. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıran yasa ve yönetmelik düzenlemeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

vatandaş memnuniyeti ve beklenti:

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Mustafa Uysal yapılan çalışmalardan vatandaşların memnun olduğunu belirterek Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti. Yerel yetkililer, dönüşümün tamamlanmasıyla mahallede hem yaşam kalitesinin artacağını hem de bölgenin eski cazibesine yeniden kavuşacağını ifade ediyor. Belediye, vatandaşlarla yapılan anlaşmalar ve destekle sürecin daha da hızlanacağını vurguluyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ; AYDINLIKEVLER MAHALLESİ’NDE TOPLAM 3 BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KENTSEL...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ; AYDINLIKEVLER MAHALLESİ’NDE TOPLAM 3 BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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