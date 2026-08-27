Nostalji rafları Samsun’da: binlerce kaset, CD ve plak müşteri bekliyor

Bir köşede geçmişin sesi, diğer köşede modern ticaret

Samsun’da bir iletişim dükkanının sahibi olan Atikali Aydın, iş yerinin yarısını cep telefonu aksesuarlarına ayırırken diğer yarısını nostaljik kaset, CD ve plaklara ayırdı. Satışlar eskisi gibi olmasa da 7 bin adet kasetten oluşan koleksiyonunu raflarda tutmayı sürdürüyor. Aydın, işletme giderlerini telefon ürünleriyle karşılarken, kaset ve plak bölümünü kültürü yaşatmak amacıyla açık tutuyor.

Geçmişe dair öğrenme ve paylaşma çabası:

Aydın, kasetlerin özellikle 1990’lar ve 2000’lerde büyük ilgi gördüğünü hatırlatıyor. Dönemin dinleyici tutumunu anlatırken, "Bu işi kazanç sağlamak için sürdürmüyorum. Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum" diyerek koleksiyonunun bir tutku olduğunu belirtiyor. Esnaf, gençlerin bu materyalleri görüp öğrenmesini istediğini, plak, kaset ve CD gibi formatların nasıl dinlendiğini anlatmanın önemli olduğunu vurguluyor.

Günümüzde müzik üretiminde yapay zekâ kaynaklı eserlerin arttığını söyleyen Aydın, bunun dinleme alışkanlıklarını etkilediğini belirtiyor. Eski dönemlerde bir sanatçının kasetinin çıkması uzun süre heyecanla beklendiği, bir kasetteki 8–10 parçanın aylarca, hatta bir yıl boyunca dinlendiği hatırlatılıyor. Aydın'a göre o dönemlerde gerçek bir dinleyici kitlesi vardı; günümüz popülerlik ölçüleri ise daha kısa ömürlü başarılar üretiyor.

Koleksiyonun değeri ve satış gerçekleri:

Dükkandaki orijinal kasetler 500 TL’den başlayan ve bazı örneklerde bin 500 TL’ye kadar çıkan etiketlerle satılıyor. Aydın, kaset baskılarının artık yapılmadığını, piyasadaki ürünlerin var olan stokların el değiştirmesiyle döndüğünü söylüyor. Kendi ifadesiyle "Eski dönemlere göre değer biçersek şu anda bir kasetin değeri 2 bin TL olması gerekiyor." Bazı kasetlerin üzerinde eski TL fiyatları (örneğin 7,5 milyon lira) bulunduğunu ve o dönemin koşullarında bunun iyi bir bedel olduğunu hatırlatıyor.

Ancak esnaf ekonomik açıdan kaset satışından gelir beklemiyor; işin pratik tarafını telefon aksesuarları karşılıyor. Aydın, bu işi hobi olarak sürdürdüğünü, kar amaçlı yapılamayacağını çünkü ayda 1-2 kaset dışında fazla satış olmadığını ifade ediyor. Yine de zaman zaman gençlerin ilgisini çektiğini, kimi müşterilerin kasetleri anne veya babasına hediye ettiğini belirtiyor.

Raflarda tanıdık isimler:

Aydın’ın raflarında döneminin çok satanlarından oluşan geniş bir isim listesi bulunuyor. İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Hakkı Bulut, Emrah, Kibariye, Bergen, Cengiz Kurtoğlu, Coşkun Sabah, İbrahim Erkal, Mahsun Kırmızıgül, Azer Bülbül, Küçük İbo, Gökhan Güney, Ümit Besen, Nejat Alp, Arif Susam, Ebru Gündeş, Muazzez Ersoy, Bülent Ersoy, Sibel Can, Seda Sayan, Gülden Karaböcek, Kamuran Akkor, Mine Koşan, Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik, Mustafa Sandal, Burak Kut, Çelik, Levent Yüksel, Kenan Doğulu, Mirkelam, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Nilüfer, Sertab Erener, Reyhan Karaca ve Nazan Öncel gibi sanatçıların orijinal kasetleri raflarda sergileniyor.

Atikali Aydın için bu eserler yalnızca satılacak nesneler değil; kuşaklar arası bir iletişim aracı. Dükkanın tozlu raflarında bekleyen kaset, CD ve plaklar, bir yandan koleksiyonerlerin ve meraklı gençlerin dikkatini çekiyor, diğer yandan da müzik kültürünün unutulmasına izin vermemek için sergilenmeye devam ediyor.

SAMSUN’DA İLETİŞİM DÜKKANININ YARISINI NOSTALJİK KASET, CD VE PLAKLARA AYIRAN ESNAF, SATIŞ OLMASA DA BU KÜLTÜRÜN KAYBOLMAMASI İÇİN BİNLERCE ESERİ RAFLARDA SERGİLEMEYE DEVAM EDİYOR.