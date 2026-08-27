Vodafone Türkiye işveren tercihinde telekomünikasyonda zirveye çıktı

Vodafone Türkiye telekomünikasyon kategorisinde 1’inci oldu

Vodafone Türkiye, insan kaynakları alanındaki uygulamalarıyla Realta Danışmanlık tarafından yürütülen "En Gözde Şirketler" araştırmasında telekomünikasyon sektöründe 1’inci sıraya yerleşti. Şirket, çalışan deneyimi ve yetenek yönetimine yaptığı yatırımların araştırma sonuçlarına olumlu yansıdığını duyurdu.

Araştırmanın kapsamı:

Türkiye’nin ilk işveren algısı araştırması olan "En Gözde Şirketler" 2009 yılından bu yana Realta Danışmanlık tarafından sürdürülüyor. Araştırmada, şirketlerin işveren olarak algısı 76 soruluk bir anketle değerlendiriliyor; konu başlıkları şirket kültüründen iletişim tercihlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Çalışma, "Türkiye’nin En Gözde 200 Şirketi", "Genç Profesyonellerin En Gözde Şirketleri", "En Gözde Holdingler" ve "Genç Profesyonellerin En Gözde Holdingleri" olmak üzere 4 ana başlıkta ve 22 sektör altında üniversite öğrencileri ile genç profesyoneller tarafından oylanarak sonuçlandırılıyor. Online yürütülen araştırmaya geçen yıl yaklaşık 81 bin öğrenci ve 35 bin genç profesyonel katıldı.

Vodafone'un insan kaynakları yaklaşımı:

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şirketin insan kaynakları stratejilerini ve hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Vodafone Türkiye olarak, şirketimizin başarısının temelinin nitelikli ve motive çalışanlardan ve güçlü bir işveren markasından geçtiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, insan kaynakları stratejilerimiz, şirketimizin vizyonu, misyonu ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak tasarlandı. Amacımız, ekip arkadaşlarımızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak, yetenek yönetimini geliştirmek, çalışma ortamını sürekli iyileştirerek sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamak ve işveren markası algımızı en iyi haline getirmek. Çalışan deneyimini ve bağlılığını artırmaya, dijital dönüşümü destekleyen bir iş kültürü oluşturmaya ve çeşitlilik, hakkaniyet, kapsayıcılığı teşvik etmeye odaklanıyoruz. Bir kez daha Türkiye’nin en gözde şirketleri arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz."

Şirketin kanıtlanmış insan kaynakları uygulamaları ve genç yeteneklere yönelik stratejileri, araştırma sonuçlarında belirgin şekilde karşılık buldu. Vodafone Türkiye'nin bu konumlanması, işveren markası algısının güçlendirilmesi ve uzun vadeli yetenek yönetimi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NAZLI TLABAR GÜLER