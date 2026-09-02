Kerpiç evler Bi’Mekan ile kentin yeni kültür ve sosyalleşme adresi olacak

Bi’Mekan kerpiç evler kente kazandırılıyor:

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentin mimari ve kültürel hafızasını taşıyan, uzun süredir atıl durumda olan kerpiç yapıyı yeniden işlevlendirerek sosyal yaşama kazandırdı. İçerisinde Buğday Müzesinin de bulunduğu alan, belediyenin düzenlemeleriyle modern kullanım koşullarına uygun hale getirildi ve Bi’Mekan Kerpiç Evler adıyla hizmete sunulacak.

Kentsel ve kültürel amaç:

Projede geçmişin izlerini koruma öncelikli tutuldu; tarihi dokunun korunması sağlanırken mekânın günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde yeniden değerlendirilmesi hedeflendi. Çalışmalar, kerpiç yapıların yalnızca birer anıt olarak kalmamasını, günlük yaşam içinde kullanılabilir sosyal alanlara dönüşmesini amaçlıyor.

Hizmetler ve etkinlikler:

Bi’Mekan Kerpiç Evler içinde kısa süre içinde açılması planlanan kitap kafe ile birlikte okuyacak, dinlenecek ve sosyalleşecek mekânlar sunulacak. Alan; kültürel ve sanatsal etkinliklere, müzik dinletilerine ve çeşitli sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı ve Malatyalıların buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Başkan Er’in değerlendirmesi:

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kerpiç evlerin daha önce vatandaşların yeterince faydalanamadığı bir alan olarak kaldığını vurguladı ve projenin hedefini şöyle açıkladı: "Biz burada hem geçmişimizi geleceğe taşımayı hem de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bu tarihi yapılarla buluşturmayı hedefledik. Kerpiç evleri yeniden işlevlendirerek insanların vakit geçirebileceği, kültürle ve kitapla buluşabileceği daha güzel ve yaşanabilir bir mekâna dönüştürüyoruz. Bi’Mekan Kerpiç Evler, Malatyalı hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği nezih bir buluşma noktası olacak."

Er, alanın kısa süre içerisinde faaliyete geçirilmesinin planlandığını belirterek, "Burada vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir kitap kafe yer alacak. Aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinliklerin, müzik dinletilerinin gerçekleştirileceği nezih bir buluşma noktası olacak. Biz geçmişimizi korurken geleceğe de yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri projenin, Malatya’da sosyal yaşam alanlarını zenginleştirme hedefi doğrultusunda gençler, çocuklar, kadınlar ve toplumun tüm kesimleri için erişilebilir mekânlar yaratma çabasının bir parçası olduğunu belirtiyor. Korunmuş tarihi doku ile güncel kullanımın bir araya getirildiği Bi’Mekan Kerpiç Evler, şehrin yeni kültür ve sosyalleşme adreslerinden biri olmayı hedefliyor.

BAŞKAN ER: "KERPİÇ EVLER NEZİH BİR BULUŞMA NOKTASI OLACAK"