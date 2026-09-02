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Beşiktaş'ta Joao Mario dönemi sona erdi

Beşiktaş, Portekizli Joao Mario ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesini feshetti; oyuncu siyah-beyaz formayla 45 maçta 10 gol ve 5 asist kaydetti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş'ta Joao Mario dönemi sona erdi

Beşiktaş, Joao Mario ile yollarını ayırdı

Beşiktaş yönetimi, Portekizli futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo ile sözleşmenin karşılıklı anlaşma çerçevesinde sonlandırıldığını duyurdu. Kulüp açıklamasında oyuncuya emeği için teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerine başarı dileğinde bulunuldu.

resmi açıklama:

Kulübün açıklamasında yer alan ifade şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo’nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

saha çıktığı maçlar ve katkısı:

Beşiktaş formasıyla resmi müsabakalarda toplam 45 maçta görev alan Joao Mario, bu süreçte 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Sayısal veriler kulübün duyurusunda belirtildiği şekilde korunmuştur.

Karşılıklı fesih kararları genellikle her iki taraf için de yeni imkanlara kapı aralar; oyuncu serbest kalırken kulüp kadro planlamasında değişiklik yapma olanağı bulur. Beşiktaş, yapılan açıklamayla hem veda ettiğini hem de futbolcuya iyi dileklerini ilettiğini resmen duyurmuş oldu.

BEŞİKTAŞ, PORTEKİZLİ FUTBOLCU JOAO MARİO İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU.

BEŞİKTAŞ, PORTEKİZLİ FUTBOLCU JOAO MARİO İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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