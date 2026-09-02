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Zabıta 200 yaşında: Bursa'da hakkaniyet ve eşitlik çağrısı

Şahin Biba, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yılı etkinliğinde zabıta ekiplerine adil, vicdanlı ve eşit uygulama talimatı verdi; kortej ve sergi yapıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 18:00

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Zabıta 200 yaşında: Bursa'da hakkaniyet ve eşitlik çağrısı

Törenin amacı ve başkan vekilinin mesajı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Tarihi Belediye Binası’nda bir araya geldiği zabıta ekiplerine hitap etti. Toplantıda teşkilatın geçmişine vurgu yapılırken, sahadaki görev ve sorumlulukların eşitlik temelinde yürütülmesi gerektiği öne çıkarıldı.

Biba, zabıta personelinin özverili çalışmalarına teşekkür ederek görevin zorluklarını kabul etti ve uygulamalarda birlik ve adalet çağrısında bulundu. Konuşmasında, "Hakkaniyetli, vicdanlı ve adil olalım. Kimsenin nüfuzu bizi ilgilendirmez. Siz işinizi yapmakla mükellefsiniz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca uygulamalarda tutarlılık ilkesinin önemine işaret ederek "Ahmet’e ne uyguluyorsak, Mehmet’e aynısını uygulayacağız. Ayşe’ye ne uyguluyorsak, Fatma’ya aynısını uygulayacağız" diye konuştu.

Kortejle başlayan kent içi yürüyüş ve gösteri:

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin zabıta ekiplerinin katıldığı program, araç kortejiyle başladı. Sirenlerin eşlik ettiği kortej, Hanlar Bölgesi’nden hareket ederek kent merkezinden geçti ve Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş gururunu Bursa sokaklarına taşıdı. Etkinlik korteji, hem teşkilatın tarihi mirasını hatırlattı hem de kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefledi.

Çelenk, sergi ve emekli personele plaket töreni:

Kortejin ardından Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Zabıta Dairesi Başkanlığı ve ilçe belediyelerinin müdür ve personelinin katıldığı törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Program, Tayyare Kültür Merkezi’nde hazırlanan "Bursa’nın Zabıtası" başlıklı fotoğraf sergisiyle devam etti; sergide zabıta teşkilatının dünden bugüne şehirdeki çalışmaları fotoğraflarla anlatıldı ve katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı.

Etkinlikler, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen emekli programı ile sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Başkan Vekili Numan Çakır, 2026 yılı içinde emekli olan ve emekliye ayrılacak zabıta personeline hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti. Program, emekliye ayrılanlarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.

Toplantı ve etkinlikler boyunca bir kez daha vurgulanan ana mesaj, zabıta uygulamalarında adalet, tutarlılık ve saha personelinin desteklenmesi oldu. Başkan Vekili Biba, zabıta ekiplerinin hem uygulayıcı hem de koruyucu olarak arkasında olacaklarını belirterek personele moral verdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ZABITA TEŞKİLATI’NIN 200’ÜNCÜ KURULUŞ YILI...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ZABITA TEŞKİLATI’NIN 200’ÜNCÜ KURULUŞ YILI VE ZABITA HAFTASI KAPSAMINDA BİR ARAYA GELDİĞİ PERSONELE, HİZMET ANLAYIŞININ TEMEL PRENSİPLERİNİ ORTAYA KOYAN TALİMATLAR VERDİ: "HAKKANİYETLİ, VİCDANLI VE ADİL OLALIM. KİMSENİN NÜFUZU BİZİ İLGİLENDİRMEZ. SİZ İŞİNİZİ YAPMAKLA MÜKELLEFSİNİZ."

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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