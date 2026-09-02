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Afyon Motofest müzikle motokrosu aynı sahnede buluşturdu

Afyon Motofest 2026, MXGP Türkiye ile eş zamanlı düzenlenerek 14 konser ve yaklaşık 50 etkinlikle 2-6 Eylül arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Afyon Motofest müzikle motokrosu aynı sahnede buluşturdu

Afyon Motofest 2026 kapılarını açtı:

Afyon Motofest 2026, dünyanın sayılı motokros organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ile eş zamanlı olarak başladı. Bu yıl 9. kez düzenlenen festival, 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

festivalin kapsamı ve programı:

Organizatörler tarafından açıklanan programa göre festival, pist etkinliklerinin yanı sıra sahne programlarıyla da dikkat çekiyor. Resmî takvime göre etkinlikler boyunca toplam 14 konser ve 50’ye yakın etkinlik yer alacak. Motor sporlarının heyecanı ile müziğin enerjisini buluşturan festival, ziyaretçilere beş gün boyunca yoğun bir program sunuyor.

sahnede yer alacak isimler:

Afyon Motofest 2026 kapsamında Türkiye’nin sevilen sanatçı ve grupları sahne alacak. Festivalde Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive, M Lisa, Sefo, Demet Akalın, Selin, Pentagram, Ceza, Emre Altuğ, Derya Bedavacı, Kamuran Akkor, Ece Seçkin ve Murat Boz izleyicilerle buluşacak.

Organizasyon, hem motosiklet sporları meraklılarına hem de müzik tutkunlarına hitap ederek bölgeye yoğun bir ziyaretçi akını bekliyor. Festival yetkilileri programın pist gösterileri, konserler ve yan etkinliklerle dolu dolu geçeceğini vurguluyor; ziyaretçiler beş gün boyunca farklı deneyimler yaşama imkânı bulacak.

14 KONSER VE 50’YE YAKIN ETKİNLİKLE 4 GÜN BOYUNCA SÜRECEK OLAN AFYON MOTOFEST KAPILARINI...

14 KONSER VE 50’YE YAKIN ETKİNLİKLE 4 GÜN BOYUNCA SÜRECEK OLAN AFYON MOTOFEST KAPILARINI AÇTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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