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Körfez'de engelleri aşan sporcuların zafer anları

Körfez Belediyesi'nin spor eğitimlerinde özel sporcular engelleri aşarak kondisyon ve özgüven kazanıyor; zafer pozları yüzlerde tebessüm bırakıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Körfez'de engelleri aşan sporcuların zafer anları

Körfez'de sporun engelleri aşan yüzleri

Körfez Belediyesi bünyesinde düzenlenen sportif eğitimlerde, özel sporcuların antrenman anları neşe ve başarıyla dolu karelere yansıyor. Eğitimlerde ortaya çıkan zafer pozları, sporun fiziksel gelişim kadar moral ve özgüven kazandırmadaki rolünü ortaya koyuyor.

Eğitimin içeriği:

Mehmet Demirci antrenörlüğünde yürütülen derslerde koordinasyon, dayanıklılık ve temel spor becerileri üzerine çalışmalar yapılıyor. Seanslar bireysel ihtiyaçlara göre şekillenirken grup etkinlikleriyle sosyal iletişim ve takım çalışması da destekleniyor.

Toplumsal katkı ve devamlılık:

Belediye yetkilileri, programın amacının engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve fiziksel kapasitelerini geliştirmek olduğunu belirtiyor. Yetkililer, sportif ve sosyal etkinliklerin çeşitlenerek süreceğini vurguladı.

Eğitimler sırasında sporcuların gösterdiği azim, antrenman sonrasında verdikleri zafer pozlarıyla somutlaşıyor; bu anlar ailelerin ve katılımcıların yüzünde tebessüm bırakıyor. Program, hem kondisyon artışına hem de özgüvende hissedilir bir yükselişe katkı sağlıyor.

Ortaya çıkan neşeli görüntüler ve başarı dolu kareler, projenin yerel toplum üzerindeki farkındalığını artırırken benzer girişimler için de örnek teşkil ediyor. Körfez'de sürdürülen bu çalışmalar, özel bireylerin yaşam kalitesine yapılan somut bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

KÖRFEZ’DE ÖZEL SPORCULARIN EĞİTİMLERİNDE ORTAYA ÇIKAN NEŞELİ GÖRÜNTÜLER, SPORUN ENGELLERİ AŞMADAKİ...

KÖRFEZ’DE ÖZEL SPORCULARIN EĞİTİMLERİNDE ORTAYA ÇIKAN NEŞELİ GÖRÜNTÜLER, SPORUN ENGELLERİ AŞMADAKİ GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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