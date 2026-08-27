Aydın incirinde kaliteyi korumak için depolarda sıkı denetim

Denetimler sahada yoğunlaştı:

Aydın’ın önemli ihracat ürünlerinden Aydın İnciri’nin kalite ve marka değerini korumak amacıyla Nazilli’de faaliyet gösteren incir depolarında kapsamlı denetimler yapıldı. İl tarım ekipleri, ürünün tüm tedarik zinciri boyunca güvenli ve standartlara uygun şekilde muhafaza edilmesini sağlamak için sahada incelemelerini yoğunlaştırdı.

Denetimler, Sıfır risk, maksimum kalite vizyonu çerçevesinde yürütüldü; depo altyapısı, iklimlendirme sistemleri, hijyen uygulamaları ve ürün muhafaza koşulları titizlikle değerlendirilerek olası riskler belirlendi.

Denetimde öne çıkan unsurlar:

Ekipler özellikle depolama şartlarının uygunluğu, nem ve sıcaklık kontrolü ile paketleme alanlarının hijyenine odaklandı. Ürünlerin raf ömrünü etkileyebilecek etmenlerin takibi yapılırken, aflatoksin ve okratoksin gibi mikotoksin risklerine karşı alınması gereken tedbirler de değerlendirildi.

Bu kapsamda depolama protokollerinin uygulanışı, iklimlendirme cihazlarının kalibrasyonu ve personel hijyen eğitimi gibi uygulamaların sahada kontrolü sağlandı; uygunsuzluk tespitlerinde iyileştirme talepleri ile üreticinin emeğinin korunması hedeflendi.

Kurumsal açıklama:

Konuyla ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AB tescilli coğrafi işaretli gururumuz Aydın İnciri’nin dünya pazarındaki gücünü, marka değerini ve yüksek kalitesini korumak amacıyla yeni sezonda da saha çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nazilli’de faaliyet gösteren incir depolarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Üreticimizin emeğini korumak, tüketicilerimize güvenilir ve kaliteli ürünler sunmak, Aydın İnciri’nin uluslararası pazarlardaki itibarını güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aydın İnciri’nin sofralara güvenle ulaşması ve dünya pazarındaki marka değerinin korunması için denetimlerimiz aralıksız devam edecek"

Yetkililer, denetimlerin yeni sezonda da devam edeceğini ve Aydın İnciri’nin uluslararası arenadaki rekabet gücünü korumak için saha faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

AYDIN’IN ÖNEMLİ İHRACAT ÜRÜNLERİNDEN AYDIN İNCİRİ’NİN KALİTESİNİN VE MARKA DEĞERİNİN KORUNMASI AMACIYLA NAZİLLİ’DE FAALİYET GÖSTEREN İNCİR DEPOLARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.