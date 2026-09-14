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Cide Kasaba Mahallesi'nde tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı, şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü; C.Y.(20) bağırsak ve böbrek zedelenmesiyle hastaneye kaldırıldı, şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cide Kasaba Mahallesi'nde tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı, şüpheli tutuklandı

Cide'de tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü

Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Karakol Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmaya dahil olan C.Y. (20), aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olayın ilk müdahalesi ve tedavi süreci:

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından C.Y., ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki tedavisi sonrası taburcu edilen C.Y., evinde rahatsızlanınca yeniden sağlık ekiplerince alınarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan kontrollerde C.Y.'nin bağırsak ve böbreklerinde bıçak darbelerine bağlı zedelenme tespit edildi ve gerekli tedavi süreci başlatıldı.

Gözaltı, adli süreç ve soruşturma:

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgada C.Y.'yi bıçaklayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, kavgaya ilişkin delil toplama ve olayın merkezindeki sebeplerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA YARALAYAN ŞÜPHELİ ŞAHIS...

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLA YARALAYAN ŞÜPHELİ ŞAHIS, TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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