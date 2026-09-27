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Pazar'da tek penaltı Karabük İdmanyurdu'nu kazandırdı

TFF 3. Lig 4. haftasında Pazarspor, ilk yarıda Hasan Türkyılmaz'ın penaltı golüyle Karabük İdmanyurdu Spor'a 1-0 mağlup oldu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 18:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Pazar'da tek penaltı Karabük İdmanyurdu'nu kazandırdı

Pazarspor 0-1 Karabük İdmanyurdu Spor

TFF 3. Lig 4. haftasında Pazarspor, sahasında konuk ettiği Karabük İdmanyurdu Spor'a 1-0 yenildi. Maçın tek golü ilk yarının sonunda Hasan Türkyılmaz'ın kullandığı penaltıdan geldi (dk. 45 pen.).

maç özeti:

Karşılaşma genelinde dengeli bir oyun izlendi ancak karar anı ilk yarının sonlarına denk geldi. Karabük İdmanyurdu Spor, penaltı fırsatını gole çevirerek üstünlüğü ele geçirdi ve ikinci yarıda skoru korumayı başardı. Ev sahibi Pazarspor, maç boyunca zaman zaman baskı kursa da aradığı eşitlik golünü bulamadı.

Pazarspor (ilk 11): Dursun Miraç Vural, Alperen Çağlayan, Emre Akgün, Aykut Civelek, Abdullah Şahin (Yusuf Işık dk. 72), Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 61), Erhan Şengül (Gökdeniz Karahan dk. 86), Mete Han Genç, Aziz Demir (Denizalp Özdemir dk. 87), Muhammed Baltacı (Efe Sayhan dk. 60), Ata Kurtuluş.

Yedekler: Eren Girgin, Denizalp Özdemir, Seçkin Batuhan Fırıncı, Berat Kartal, Gökdeniz Karahan, Yusuf Işık, Efe Sayhan, V. Genç, Can Efe Bozacı, Cengiz Özuslu. Teknik direktör: Ramazan Öztürk.

Karabük İdmanyurdu Spor (ilk 11): Berat Çelebi, Osman Boz, Tolga Mert Aslan, İlker Akar, Hasan Türkyılmaz (Mücahit Emre Sivri dk. 86), Mustafa Yorulmaz, Mevlüt Han Ekelik (Mehmet Kılınç dk. 16), Muhammed Kocatürk, Ahmet Sezer, Halil İbrahim Kaya (Berat Can Sebat dk. 84), Kaan Erdoğan (Özgür Özden Dağdelen dk. 69).

Yedekler: Furkan Çevik, Berat Can Sebat, Taner Yıldız, Mücahit Emre Sivri, Mert Çakmak, Furkan Kilik, Muhammed Eren Erdinç, Özgür Özden Dağdelen, Mehmet Kılınç. Teknik direktör: Ayhan Akdoğan.

sarı kartlar ve hakemler:

Gol: Hasan Türkyılmaz (dk. 45 pen.) (Karabük İdmanyurdu Spor).

Sarı kartlar: Serhat Hazır, Emre Akgün, Berat Kartal, Aykut Civelek (Pazarspor); Kaan Erdoğan, Mustafa Yorulmaz, Mehmet Kılınç (Karabük İdmanyurdu Spor).

Hakemler: Ramazan Haymana, Yunus Yalçın, Emirhan Özdemir.

TFF 3. LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA PAZARSPOR KENDİ SAHASINDA AĞIRLADIĞI KARABÜK İDMANYURDU SPOR&#039;A 1-0...

TFF 3. LİG'İN 4. HAFTASINDA PAZARSPOR KENDİ SAHASINDA AĞIRLADIĞI KARABÜK İDMANYURDU SPOR'A 1-0 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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