Salihli'de sıcaklık artışıyla orman yangını önlemleri güçlendirildi

Salihli'de orman yangını riskine karşı saha denetimleri

Manisa'nın Salihli ilçesinde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangını riski yükseldi. Bu duruma karşı ilçe yönetimi ve müdahale ekipleri, önleyici tedbir ve denetimlerini artırdı.

saha çalışmaları ve denetimler:

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Gökeyüp ve İğdecik mahallelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle muhtarları, yangın önleme ve müdahale ekipleriyle görüşen Güldoğan, ekiplerin hazırlık durumu, kullanılan ekipmanlar, devriye faaliyetleri ve müdahale planları hakkında bilgi aldı.

müdahale hazırlıkları ve koordinasyon:

Saha incelemelerinde, olası yangınlara karşı müdahale süresi, ekiplerin reaksiyon hızı ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi. Yetkililer, nöbet ve devriye sürelerinin düzenlenmesi, ekipman bakımlarının yapılması ve iletişim kanallarının test edilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Sıcak hava ve rüzgârın yangın riskini artırdığına dikkat çeken Kaymakam Güldoğan, vatandaşlara anız yakılmaması, açık alanlarda ateş yakılmaması ve herhangi bir yangın görülmesi halinde gecikmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulması gerektiğini hatırlattı.

Güldoğan ayrıca mahalle sakinleriyle görüşerek taleplerini dinledi ve yangınla mücadelede görev alan ekiplerin çalışmalarına ile duyarlı davranan vatandaşlara teşekkür etti. Yetkililer, mevsim koşulları normale dönene kadar denetim ve önleyici çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDEN HAVA SICAKLIKLARI NEDENİYLE ARTAN ORMAN YANGINI RİSKİNE KARŞI DENETİM VE ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.