Okullarda sıfır atık temasıyla yeni eğitim yılına çevre odaklı adım

Okullarda sıfır atık temasıyla kapsamlı bir bilinçlendirme programı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylül ayı için belirlenen tema kapsamında okullarda geniş çaplı Sıfır Atık faaliyetleri düzenleneceğini açıkladı. Proje, Emine Erdoğan’ın himayesinde ve Bakanlık koordinasyonunda yürütülüyor; uygulama Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullara taşınıyor.

Temanın hedefleri ve planlanan etkinlikler:

Hazırlanan yol haritası, öğrencilerde Sıfır Atık bilincini artırmayı amaçlayan hem bilgilendirme hem de uygulamalı eğitimleri kapsıyor. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okullarda atık ayrıştırma eğitimleri, kompost uygulamaları, Sıfır Atık kampları, geri dönüşüm atölyeleri, çevre temalı seminerler ve ekolojik pazar günleri gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Bakan Kurum programı duyururken, Geleceğimizin Sıfır Atık kahramanları okullarımızda yetişiyor ifadesiyle projenin genç kuşaklara yönelen eğitim boyutuna vurgu yaptı.

Öğrenciler ve veliler için uygulanacak pratik öneriler:

Çalışmalar kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirici broşürler hazırlandı. Broşürlerde, kırtasiye alışverişi öncesinde mevcut çanta, defter, kalem ve benzeri malzemelerin gözden geçirilmesi ve yeniden kullanılabileceklerin değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Velilere ayrıca ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmeleri çağrısı yapıldı.

Günlük hayatta sürdürülebilir tercihler ve eğitim materyalleri:

Program, öğrencilerin günlük yaşamlarında bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmalarını hedefliyor. Tek kullanımlık su şişeleri yerine yeniden kullanılabilir mataralar, tek kullanımlık poşet ve ambalajlar yerine beslenme kutuları ve yeniden kullanılabilir saklama kapları öneriliyor. Ayrıca öğrencilere atıkları kaynağında ayırma ve israfı önleme alışkanlıkları kazandırmaya yönelik bilgilendirici içerikler hazırlandı.

Uygulamalı öğrenmeyi destekleyen materyaller de erişime açıldı. "Sıfır Atık Kahramanları Etkinlik Kitabı" ile öğrenciler atıkları doğru ayrıştırma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konularını etkinliklerle öğrenebilecek. "Mavi Dünya’nın Sıfır Atık Kahramanları" isimli hikaye kitabında ise kağıt, plastik, cam, metal ve biyobozunur atıkların doğru ayrıştırılmasına ilişkin bilgiler sunuluyor. Bu materyaller ve diğer kaynaklar sıfıratık.gov.tr ve Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Kantin uygulamaları ve okul içi Sıfır Atık köşeleri:

Programda okul kantinlerindeki tüketim alışkanlıkları da ele alınıyor. Hazırlanan broşürlerle kantinlerde gereksiz tüketim ve gıda israfının azaltılmasına, atıkların kaynağında ayrı toplanmasına ve öğrencilerin sürdürülebilir tercihlere yönlendirilmesine yönelik bilgiler paylaşılacak. Bunun yanı sıra okullarda kurulacak Sıfır Atık köşeleriyle yeniden kullanım etkinlikleri ve atıklardan yeni ürün üretimine yönelik uygulamalar teşvik edilecek.

Böylece öğrencilere "yenisini almak yerine yeniden kullanma, israf etmek yerine paylaşma ve tüketim tercihlerinde sürdürülebilir seçeneklere yönelme" mesajları verilecek. Projenin amaçlarından biri, çocukların erken yaşta Sıfır Atık bilincini kazanması ve bu bilinci ailelerine ve çevrelerine aktarmasıyla toplumsal farkındalığın güçlendirilmesidir.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, EYLÜL AYINDA OKULLARDA SIFIR ATIK TEMASI İLE İLGİLİ PROGRAMLAR DÜZENLENECEĞİNİ DUYURDU.